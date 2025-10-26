A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.
Itt a bejelentés: magánaudiencián fogadja Orbán Viktort XIV. Leó pápa
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel együtt tesz látogatást a Vatikánban – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével – közölte az MTI.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
