Orbán Viktor: Indul a DPK roadshow + videó

A digitális térben hódítani ma nagyon fontos – emlékeztet Marsi Anikó abban a videóban, amelyet Orbán Viktor tett közzé vasárnap délután a közösségi médiában.

A digitális polgári körök első országos találkozója Budapesten (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

A kormányfő emlékeztet: a digitális polgári köröknek (DPK) már több mint 90 ezer tagja van. A közel 250 digitális közösség számos ismert embert tömörít, közülük néhány megszólalt a vasárnap közzétett videóban is.

„Mindazt a megélést, ami az elmúlt hatvan-egynéhány évben odakerült a saját történetembe, jó lenne átadni”

– mondta Szőke András rendező a felvételen, míg Berki Krisztián arról beszél: nagyon sokszor volt szerencséje végighallgatni a magyar Himnuszt és a szurkolók szeretetére tornázni, ezért úgy érzi, hogy ezeket a pillanatokat sokakkal meg kell osztania.

Nyerges Attila az Ismerős Arcokból azt mondta: egyértelmű volt, hogy oda kell állnia a DPK-k létrehozásának kezdeményezése mellé. Nagy László magyar válogatott kézilabdázó szerint Magyarországon biztonságos élni, ezt pedig nagyon fontosnak tartja.

A prominens megszólalók után a videóból megtudhatjuk, hova látogat a DPK-roadshow a következő hetekben-hónapokban.

Az országjárásról részletek a digitális polgári körök oldalán találhatók.

„A digitális polgári körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségünkben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárást, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat” – olvasható a szervezők ismertetőjében. A roadshow eseményein való

részvétel ingyenes, de kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogathatók.

Az első találkozó november 15-én lesz Győrben, aztán 29-én Nyíregyházán, december 6-án Kecskeméten, 13-án Mohácson, 20-án Szegeden tartanak rendezvényt az országjárás keretében.