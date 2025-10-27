Orbán ViktorGiorgia MelonipápaXIV Leó

Így nézett ki a pápai magánaudiencia a színfalak mögött

Sűrű programja volt a miniszterelnöknek és kíséretének a Vatikánban, illetve Rómában. Orbán Viktor egy videóban engedett bepillantást a színfalak mögötti pillanatokba.

Munkatársunktól
2025. 10. 27. 21:03
Orbán Viktor miniszterelnök és felesége XIV. Leó pápával Fotó: MTI/Vatikáni Média
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A pápai magánaudiencia és a vatikáni, illetve római program egyéb bensőséges pillanataiba engedett bepillantást Orbán Viktor.

Orbán Viktor Giorgia Melonival is találkozott
Orbán Viktor Giorgia Melonival is találkozott (Fotó: NurPhoto via AFP)

A közösségi médiában közzétett felvételen nem csupán a katolikus egyházfő és a miniszterelnök találkozását láthatjuk, de a bazilikában tett látogatás, a Giorgia Meloni olasz kormányfővel való megbeszélés, illetve a pápai magánaudienciáról készült interjú kulisszák mögötti pillanatait is.

Az említett interjúban Orbán Viktor elmondta, hogy a háborúellenes hálózatnak két központja van. Egy hatalmi, amelynek a vezetője Donald Trump amerikai elnök.

És van egy spirituális vagy lelki központja is ennek a hálózatnak, ahonnan újra és újra energiát, motivációt, elkötelezettséget, áldást, bátorítást kapnak a háború ellen küzdő politikusok. Ez pedig itt van a Vatikánban, magánál a szentatyánál

– fogalmazott a miniszterelnök, aki a béketörekvések támogatására kérte XIV. Leó pápát.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és felesége XIV. Leó pápával (Fotó: MTI/Vatikáni Média)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekpintér béla

Schmidt Máriát agyonverni nem kell félnetek

Néző László avatarja

Vajon mit üzen Pintér Béla a mai idegrángásos Magyarországnak, amelyben már így is elszabadultak a sötét indulatok?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.