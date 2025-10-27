Így nézett ki a pápai magánaudiencia a színfalak mögött

A pápai magánaudiencia és a vatikáni, illetve római program egyéb bensőséges pillanataiba engedett bepillantást Orbán Viktor.

Orbán Viktor Giorgia Melonival is találkozott (Fotó: NurPhoto via AFP)

A közösségi médiában közzétett felvételen nem csupán a katolikus egyházfő és a miniszterelnök találkozását láthatjuk, de a bazilikában tett látogatás, a Giorgia Meloni olasz kormányfővel való megbeszélés, illetve a pápai magánaudienciáról készült interjú kulisszák mögötti pillanatait is.

Az említett interjúban Orbán Viktor elmondta, hogy a háborúellenes hálózatnak két központja van. Egy hatalmi, amelynek a vezetője Donald Trump amerikai elnök.

És van egy spirituális vagy lelki központja is ennek a hálózatnak, ahonnan újra és újra energiát, motivációt, elkötelezettséget, áldást, bátorítást kapnak a háború ellen küzdő politikusok. Ez pedig itt van a Vatikánban, magánál a szentatyánál

– fogalmazott a miniszterelnök, aki a béketörekvések támogatására kérte XIV. Leó pápát.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és felesége XIV. Leó pápával (Fotó: MTI/Vatikáni Média)