Orbán Viktor és a Vatikán közös célja

Katonaságra kényszerítik a fiatalokat

A háborús pszichózis és az Oroszországgal mint veszélyforrással való riogatás örve alatt egyre több európai ország fontolgatja a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését – vagy épp a jelenlegi rendszer kiterjesztését.

Mint arról beszámoltunk, a legutóbbi példa erre Horvátország, ahol a Tisza testvérpártja, a HDZ megszavazta a kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetését. A napokban elfogadott jogszabály értelmében a behívók kiküldését már idén megkezdhetik, és évente öt turnusban, turnusonként mintegy nyolcszáz főt képeznének ki. Elsőként a 2007-ben született férfiakat hívják majd be, akik a tervek szerint 2025 decemberéig kapják meg a behívót az orvosi vizsgálatokra. Déli szomszédunknál tizenhét év után vezetik be újra a kötelező sorkatonai szolgálatot.

A rendszer iskolapéldája Európában Észtország, amely 1991-es függetlenné válása óta folyamatosan fenntartotta a kötelező sorkatonaságot. A szolgálat az oktatás és a pozíció függvényében 8–11 hónap, a sorkatonai szolgálat területi alapon szerveződik.

Lettország akkori külügyminisztere, Krisjanis Karins 2024 elején fel is ajánlotta a többi európai országnak, hogy a lettek szívesen megosztják a kötelező sorkatonai szolgálattal kapcsolatos tapasztalataikat. Szerinte a NATO tagállamainak fontolóra kellene vennie az intézkedést.