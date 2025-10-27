Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a szentatyát találjuk. Ma azt kértem Őszentsége XIV. Leó pápától, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit – fogalmazott közösségi oldalán a kormányfő.
Orbán Viktor: Van egy háborúellenes hálózat, amelynek középpontjában a pápa áll
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be vatikáni találkozójáról, ahol XIV. Leó pápával folytatott megbeszélést a béke érdekében.
Orbán Viktor a béke oldalán
Orbán Viktor miniszterelnök a Vatikánban XIV. Leó pápával folytatott megbeszélést, amelynek középpontjában Magyarország háborúellenes erőfeszítései álltak.
A magyar miniszterelnök ismét megerősítette: Magyarország következetesen a béke pártján áll, és minden diplomáciai eszközt bevet annak érdekében, hogy mielőbb véget érjen az orosz–ukrán háború.
Borítókép: Orbán Viktor látogatása a Vatikánban (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
