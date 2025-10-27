Orbán Viktor: Van egy háborúellenes hálózat, amelynek középpontjában a pápa áll

Orbán Viktor a béke oldalán

Orbán Viktor miniszterelnök a Vatikánban XIV. Leó pápával folytatott megbeszélést, amelynek középpontjában Magyarország háborúellenes erőfeszítései álltak.

Orbán Viktor látogatása a Vatikánban (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A magyar miniszterelnök ismét megerősítette: Magyarország következetesen a béke pártján áll, és minden diplomáciai eszközt bevet annak érdekében, hogy mielőbb véget érjen az orosz–ukrán háború.