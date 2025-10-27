Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

Orbán ViktorVatikánháborúellenesXIV. Leó pápamegbeszélés

Orbán Viktor: Van egy háborúellenes hálózat, amelynek középpontjában a pápa áll

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán számolt be vatikáni találkozójáról, ahol XIV. Leó pápával folytatott megbeszélést a béke érdekében.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 27. 14:01
Orbán Viktor látogatása a Vatikánban
Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a szentatyát találjuk. Ma azt kértem Őszentsége XIV. Leó pápától, hogy a Vatikán továbbra is támogassa Magyarország háború elleni erőfeszítéseit – fogalmazott közösségi oldalán a kormányfő.

Orbán Viktor
Orbán Viktor látogatása a Vatikánban (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor a béke oldalán

Orbán Viktor miniszterelnök a Vatikánban XIV. Leó pápával folytatott megbeszélést, amelynek középpontjában Magyarország háborúellenes erőfeszítései álltak.

Orbán Viktor látogatása a Vatikánban (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A magyar miniszterelnök ismét megerősítette: Magyarország következetesen a béke pártján áll, és minden diplomáciai eszközt bevet annak érdekében, hogy mielőbb véget érjen az orosz–ukrán háború.

Borítókép: Orbán Viktor látogatása a Vatikánban (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

