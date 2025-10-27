Orbán Viktor arra kérte a szentatyát, támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit

Orbán Viktor a Vatikánban tárgyalt XIV. Leó pápával.

XIV. Leó pápa és Orbán Viktor magyar miniszterelnök ajándékokat cserélnek (Fotó: AFP)

A találkozó után Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy fogalmazott: Arra kértem a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál

– írta a képhez Orbán Viktor.

Tavaly decemberben a békemisszió részeként még Ferenc pápánál járt a Vatikánban Orbán Viktor miniszterelnök. Ezúttal XIV. Leó pápa fogadta a magyar kormányfőt. A pápa elődjéhez hasonlóan elkötelezett a béke iránt.

