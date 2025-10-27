Orbán Viktor arra kérte a szentatyát, támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit

Orbán Viktor a Vatikánban tárgyalt XIV. Leó pápával.
A találkozó után Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy fogalmazott: Arra kértem a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.
Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál
– írta a képhez Orbán Viktor.
Tavaly decemberben a békemisszió részeként még Ferenc pápánál járt a Vatikánban Orbán Viktor miniszterelnök. Ezúttal XIV. Leó pápa fogadta a magyar kormányfőt. A pápa elődjéhez hasonlóan elkötelezett a béke iránt.
Borítókép: Orbán Viktor magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)