Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

XIV LeóaudienciapápaOrbán ViktormagánaudienciakormányfőSzentatya

Orbán Viktor arra kérte a szentatyát, támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit

A magyar miniszterelnök XIV. Leó pápával találkozott. A békemisszión lévő Orbán Viktort személyesen fogadta az egyházfő. A kormányfő a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy mire kérte a szentatyát.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 12:34
Orbán Viktor magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál Forrás: Facebook/Orbán Viktor
Orbán Viktor a Vatikánban tárgyalt XIV. Leó pápával. 

XIV. Leó pápa és Orbán Viktor magyar miniszterelnök ajándékokat cserélnek (Fotó: AFP)
A találkozó után Orbán Viktor a közösségi oldalán úgy fogalmazott: Arra kértem a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. 

Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál.

Posted by Orbán Viktor on Monday, October 27, 2025

– írta a képhez Orbán Viktor.

Tavaly decemberben a békemisszió részeként még Ferenc pápánál járt a Vatikánban Orbán Viktor miniszterelnök. Ezúttal XIV. Leó pápa fogadta a magyar kormányfőt. A pápa elődjéhez hasonlóan elkötelezett a béke iránt.

Borítókép: Orbán Viktor magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

