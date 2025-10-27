Magyarország a béke pártján

Giorgia Melonival a politikai mellett a személyesen viszonya is jó Orbán Viktornak. A magyar miniszterelnök politikájával sokan nem szimpatizálnak az Európai Unióban, Meloni azonban szövetségese Magyarországnak például a migráció kérdésében, és a béketeremtés során is erősítheti a magyar álláspontot

– hangsúlyozta a kutató.

Orbán Viktor és Magyarország a kezdetek óta a háború legnagyobb ellenzője a nemzetközi porondon. A miniszterelnök béketeremtést célzó találkozói nem csupán protokollárisak, hanem konkrét lépéseket jelentenek a béke előmozdításában.

A magyar diplomácia célja, hogy a háborúellenes koalíció keretében erősítse a párbeszédet, elősegítse a felek közötti megegyezést és csökkentse a konfliktusok humanitárius következményeit.

A szakértő szerint Magyarország következetesen a párbeszéd és a diplomácia eszközeit helyezi előtérbe. Jelenleg a legfontosabb feladat az, hogy az Egyesült Államok és Oroszország megállapodásra jussanak egymással.

Ez nem egyszerű folyamat, vannak előrelépések és visszalépések is, de jelenleg is magas intenzitással zajlanak a tárgyalások. Remélhetőleg ez a megállapodás Budapesten fog megköttetni

– összegezte Siklósi Péter.