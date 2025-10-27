Rendkívüli

Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

MagyarországbékeVatikánbékemisszióXIV. Leó pápaOrbán Viktor

Magyarország a béke pártján

Orbán Viktor miniszterelnök a Vatikánban XIV. Leó pápával folytatott megbeszélést, amelynek középpontjában Magyarország háborúellenes erőfeszítései álltak. A találkozó jelentőségét Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója méltatta, szerinte a magyar kormányfő és a katolikus egyház vezetője közötti párbeszéd lehetőséget ad arra, hogy a béketeremtés ügyét mélyebben és konkrétabban megvitassák. Orbán Viktor békemissziója a Vatikánban folytatódott.

Szabó István
2025. 10. 27. 13:23
XIV. Leó pápa Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel találkozott a Vatikánban (Fotó: Vatican Media/AFP)
A találkozó után Orbán Viktor a közösségi oldalán így fogalmazott: Arra kértem a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit.

Magyarország
2025. október 27-én XIV. Leó pápa Orbán Viktor miniszterelnökkel találkozott a Vatikánban (Fotó: VATICAN MEDIA/AFP)

Legutóbb tavaly decemberben a békemisszió részeként Ferenc pápánál járt a miniszterelnök.

Magyarország a béke mellett áll ki

Immáron hagyományosnak mondható, hogy a magyar kormányfő rendszeresen találkozik a római katolikus egyház fejével a béketeremtés ügyében, mondta lapunknak Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója.

Magyarország mellett a katolikus egyház is mindig is a béke pártján volt, és megpróbálta latba vetni befolyását az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. Magyarország is ezt szeretné, és most is ez történt Orbán Viktor XIV. Leó pápánál tett vatikáni vizitjén. 

– mondta a szakértő.

Egyre inkább formálódik a háborúellenes koalíció 

Mi ki akarunk maradni a világban terjedő háborús lázból, ezért az orosz–ukrán háború kitörése óta háborúellenes koalíciót szervezünk.

– írta korábbi bejegyzésében közösségi oldalán a magyar kormányfő.

Orbán Viktor Rómában találkozni fog Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is.

Magyarország erőfeszítéseiről ma beszámolok a szentatyának, majd Olaszország miniszterelnökének.

– írta a miniszterelnök.

Siklósi Péter ennek kapcsán kiemelte, hogy e kétoldalú találkozók rendkívül fontosak, mivel lehetőséget adnak arra, hogy a felek mélyebben és részletesebben vitassák meg a béketeremtés ügyét, mint egy uniós csúcstalálkozón.

Giorgia Melonival a politikai mellett a személyesen viszonya is jó Orbán Viktornak. A magyar miniszterelnök politikájával sokan nem szimpatizálnak az Európai Unióban, Meloni azonban szövetségese Magyarországnak például a migráció kérdésében, és a béketeremtés során is erősítheti a magyar álláspontot

– hangsúlyozta a kutató.

Orbán Viktor és Magyarország a kezdetek óta a háború legnagyobb ellenzője a nemzetközi porondon. A miniszterelnök béketeremtést célzó találkozói nem csupán protokollárisak, hanem konkrét lépéseket jelentenek a béke előmozdításában. 

A magyar diplomácia célja, hogy a háborúellenes koalíció keretében erősítse a párbeszédet, elősegítse a felek közötti megegyezést és csökkentse a konfliktusok humanitárius következményeit.

A szakértő szerint Magyarország következetesen a párbeszéd és a diplomácia eszközeit helyezi előtérbe. Jelenleg a legfontosabb feladat az, hogy az Egyesült Államok és Oroszország megállapodásra jussanak egymással.

Ez nem egyszerű folyamat, vannak előrelépések és visszalépések is, de jelenleg is magas intenzitással zajlanak a tárgyalások. Remélhetőleg ez a megállapodás Budapesten fog megköttetni

– összegezte Siklósi Péter.

Borítókép: XIV. Leó pápa Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel találkozott a Vatikánban (Fotó: Vatican Media/AFP) 

