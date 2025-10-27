Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel együtt tett látogatást a Vatikánban. A KDNP hivatalos honlapján számolt be az eseményről, amelyről fényképeket is közzétettek. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadta XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

Semjén Zsolt: A Szentszék és Magyarország a béke oldalán!

Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto