Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a miniszterelnököt

MagyarországSemjén ZsoltXIV LeómagánaudenciaSzentatya

Semjén Zsolt: A Szentszék és Magyarország a béke oldalán

Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn a Vatikánba látogattak, ahol XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a magyar kormányfőt. A megbeszéléseken többek között Pietro Parolin bíboros, a Szentszék államtitkára és Paul Richard Gallagher érsek is részt vett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 27. 14:44
Orbán Viktor és Semjén Zsolt a Vatikánban
Orbán Viktor és Semjén Zsolt a Vatikánban Fotó: MASSIMO VALICCHIA Forrás: NurPhoto
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel együtt tett látogatást a Vatikánban. A KDNP hivatalos honlapján számolt be az eseményről, amelyről fényképeket is közzétettek. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadta XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal. 

Semjén Zsolt: A Szentszék és Magyarország a béke oldalán!
Semjén Zsolt: A Szentszék és Magyarország a béke oldalán!
Fotó: MASSIMO VALICCHIA / NurPhoto

Találkozás a Szentatyával és tárgyalás Parolin bíborossal és Gallagher érsekkel. A Szentszék és Magyarország a béke oldalán!

– írta a közösségi oldalán a miniszterelnök-helyettes.

Borítókép: Orbán Viktor és Semjén Zsolt a Vatikánban (Fotó: AFP)

