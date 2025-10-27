Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel együtt tett látogatást a Vatikánban. A KDNP hivatalos honlapján számolt be az eseményről, amelyről fényképeket is közzétettek. A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadta XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.
Semjén Zsolt: A Szentszék és Magyarország a béke oldalán
Orbán Viktor miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hétfőn a Vatikánba látogattak, ahol XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta a magyar kormányfőt. A megbeszéléseken többek között Pietro Parolin bíboros, a Szentszék államtitkára és Paul Richard Gallagher érsek is részt vett.
Találkozás a Szentatyával és tárgyalás Parolin bíborossal és Gallagher érsekkel. A Szentszék és Magyarország a béke oldalán!
– írta a közösségi oldalán a miniszterelnök-helyettes.
Borítókép: Orbán Viktor és Semjén Zsolt a Vatikánban (Fotó: AFP)
