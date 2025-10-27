Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a magyar miniszterelnök XIV. Leó pápával találkozott. A békemisszión lévő Orbán Viktort személyesen fogadta az egyházfő. A kormányfő arra kérte a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. A Szentszék közleménye szerint a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét; különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőjére, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára.
XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt
XIV. Leó pápa hétfőn fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki ezt követően Pietro Parolin bíborossal, a római Szentszék államtitkárával, valamint Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős államtitkárával is találkozott.
A találkozón ezenkívül bőséges teret kaptak az aktuális nemzetközi kérdések is, különös figyelmet fordítva az ukrajnai háborúra és a közel-keleti helyzetre – tették hozzá.
Borítókép: Arra kértem a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál – mondta Orbán Viktor (Fotó: AFP)
