XIV. Leó pápa magánaudiencián fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, a magyar miniszterelnök XIV. Leó pápával találkozott. A békemisszión lévő Orbán Viktort személyesen fogadta az egyházfő. A kormányfő arra kérte a szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. A Szentszék közleménye szerint a szívélyes légkörben folytatott megbeszélések során a felek hangsúlyozták a kétoldalú kapcsolatok szilárdságát, valamint a katolikus egyháznak a magyar közösség társadalmi fejlődésének és jólétének előmozdítása iránti elkötelezettségét; különös tekintettel a család szerepére, a fiatalok oktatására és jövőjére, illetve a legkiszolgáltatottabb keresztény közösségek védelmének fontosságára.

Orbán Viktort személyesen fogadta XIV. Leó pápa. Fotó: Handout/Vatican Media