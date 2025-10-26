kötelező sorkatonai szolgálatNémetországEurópa

Katonaságra kényszerítik a fiatalokat a háborúpárti országok

A fiatalok életére is komoly hatással van egyes európai országok vezetésének háborús pszichózisa. Több országban is bevezették vagy kiterjesztették a kötelező sorkatonai szolgálatot.

2025. 10. 26. 23:13
Illusztráció
A háborús pszichózis és az Oroszországgal mint veszélyforrással való riogatás örve alatt egyre több európai ország fontolgatja a kötelező sorkatonai szolgálat bevezetését – vagy épp a jelenlegi rendszer kiterjesztését.

A Tisza pártot is magában foglaló EPP vezetője, Manfred Weber az európai szintű kötelező sorkatonai szolgálat szószólója
Mit arról beszámoltunk, a legutóbbi példa erre Horvátország, ahol a Tisza testvérpártja, a HDZ megszavazta a kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetését. A napokban elfogadott jogszabály értelmében a behívók kiküldését már idén megkezdhetik, és évente öt turnusban turnusonként mintegy nyolcszáz főt képeznének ki. Elsőként a 2007-ben született férfiakat hívják majd be, akik a tervek szerint 2025 decemberéig kapják meg a behívót az orvosi vizsgálatokra. Déli szomszédunknál tizenhét év után vezetik be újra a kötelező sorkatonai szolgálatot.

A rendszer iskolapéldája Európában Észtország, amely 1991-es függetlenné válása óta folyamatosan fenntartotta a kötelező sorkatonaságot. A szolgálat az oktatás és a pozíció függvényében 8-11 hónap, a sorkatonai szolgálat területi alapon szerveződik.

Lettország akkori külügyminisztere, Krisjanis Karins 2024 elején fel is ajánlotta a többi európai országnak, hogy a lettek szívesen megosztják a kötelező sorkatonai szolgálattal kapcsolatos tapasztalataikat. Szerinte a NATO tagállamainak fontolóra kellene vennie az intézkedést.

Litvániában 2023-ban vezette be újra a kötelező sorkatonai szolgálatot (miután a litván parlament 2006-ban egyhangúlag szavazta meg a litván parlament az eltörlését). A balti állam egyértelműen az orosz–ukrán háború kitörésére reagálva döntött ismét a kötelező sorkatonaság bevezetése mellett. A behívás több turnusban történik, részben önkéntes alapon, amennyiben ilyen módon nem érkezik elég jelentkezés, sorsolással.

Svédországban úgynevezett teljes védelmi szolgálat van érvényben, ami annyit tesz, hogy 16 és 70 év között minden svéd állampolgárra (az otthon és a külföldön élőkre is), valamint az országban élő külföldiekre is vonatkozik ország védelmének kötelezettsége. Ennek azonban csak egy része a valódi katonai szolgálat.

Görögországban épp 2026. január 1-jétől lépnek életbe fontos változások a kötelező sorkatonai szolgálattal kapcsolatban. Míg eddig a szárazföldi erőkben, a légierőnél és a haditengerészetnél is lehetett teljesíteni a szolgálatot, mostantól azonban csupán az első opció áll rendelkezésre. Az új szabály célja, hogy egységesebbé váljon a kiképzés. Ezzel egy időben annak időtartama is meghosszabbodik háromról tíz hétre.

Hollandiában némiképp speciális helyzet állt elő. 1997-ben megszüntették a kötelező sorkatonai szolgálatot. Azonban 17 éves korban továbbra is kapnak egy ezzel kapcsolatos levelet a holland fiatalok (a fiúk és a lányok egyaránt), a szolgálatot azonban nem kényszerítik ki. Legalábbis egyelőre, ugyanis az elmúlt időszakban már a holland politikában is felmerültek olyan ötletek, hogy ismét komolyan kellene venni a kötelező sorkatonai szolgálatot, ugyanis a javaslat propagálói szerint az ország öt-tíz éven belül komoly katonai konfliktussal nézhet szembe.

Németországban nagy vita van a kötelező sorkatonai szolgálat körül

Az EU legnépesebb tagállamában Németországban az elmúlt időszakban heves viták dúlnak a 2011-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat újbóli bevezetéséről. A „biztonsági fenyegetésre” hivatkozva augusztusban már megszületett a kormány javaslata, amelynek értelmében 2027. január 1-jétől az összes 18 éves férfinek kötelező lesz kitölteni egy online kérdőívet arról, hogy vállalja-e az önkéntes katonai szolgálatot. A nők számára opcionális a kérdőív kitöltése. 2027. július 1-jétől minden 2008-ban vagy azután született férfinak kötelező lesz orvosi alkalmassági vizsgálaton átesnie.

A háborúpárti német politikusok minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy erőltessék a kötelező sorkatonaság bevezetését Németországban. Friedrich Merz német kancellár a napokban Boris Pistorius védelmi miniszterrel egyeztetett a sorkatonaság visszaállításáról. A kérdésről a kormányon belül is vita van, a CDU/CSU által javasolt sorsolásos rendszer nem nyerte el a kisebbik koalíciós erő, az SPD tetszését.

Figyelemre méltó, hogy az Európai Néppárt (EPP) – amelyhez a Tisza Párt is tartozik – német vezetője, Manfred Weber kifejtette, hogy az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen, és ennek kapcsán a hadkötelezettség európai szintű bevezetését sürgeti.

Borítókép: Illusztráció

 

A beszédekről

Ejtsünk akkor néhány szót a beszédekről – s leginkább a Magyar Péter-i beszédről.

