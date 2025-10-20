Weber: Európának elrettentő erőt kell építenie – kötelező sorkatonasággal

A brüsszeli elit egyre többször és egyre nyíltabban beszél az európai katonai beavatkozásról

Az Európai Bizottság elnöke májusban az Európai Parlamentben arra figyelmeztetett, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök további támadásokat indíthat, ha Ukrajna nem a saját feltételei szerint köthet békét Oroszországgal.

A néppárti Manfred Weber nem maradt le akkor sem a háborús uszításban. Szerinte az EU-nak készen kell állnia arra, hogy Oroszországgal szemben katonailag is fellépjen. Weber emellett tagállami vezetőket szólított fel a védelmi kiadások növelésére.

Európának elrettentő erőt kell építenie, tudnunk kell elrettenteni és megvédeni magunkat

– fogalmazott, sőt a nukleáris fegyvereket is szóba hozta a háborúpárti politikus. Máskor pedig úgy fogalmazott az Európai Néppárt vezetője:

Mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja.

A néppárti politikus szerint az ő három alapelve – Ukrajna-, jogállam- és Európa-pártiság – azok, amelyek mentén a politikai együttműködés megvalósítható. Ezzel azonban egyértelműen Ukrajna érdekeit helyezte a tagállamok érdekei elé, és szimbolikusan „vörös vonalat” húzott minden olyan erővel szemben, amely megkérdőjelezi ezt az irányt.