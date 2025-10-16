Dömötör CsabaBrüsszelEurópai BizoittságEurópai ParlamentUrsula von der Leyenorosz-ukrán háborúorosz energiahordozók

Dömötör Csaba: Brüsszel ma mutatja be az új háborús tervét + videó

Az Európai Bizottság várhatóan ma mutatja be az új háborús tervét, amivel a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát. Mindent alá akarnak rendelni a háborús politikának – hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 15:23
Az Európai Bizottság új háborús terve azt bizonyítja, hogy a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dömötör Csaba elmondta: az Európai Bizottság új háborús terve azt bizonyítja, hogy a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát. A brüsszeli liberális szócsőnek nevezett Politico napilap értelmezése szerint az európai országoknak öt évük van arra, hogy felkészüljenek egy háborúra – tette hozzá. 

Dömötör Csaba elmondta: az Európai Bizottság új háborús terve azt bizonyítja, hogy a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát
Dömötör Csaba elmondta: az Európai Bizottság új háborús terve azt bizonyítja, hogy a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát Fotó: MTI

A képviselő közölte: a bemutatott stratégia előírja, hogy a tagállami és uniós költségvetések jelentős részét hadi kiadásokra kell fordítani, és a közös brüsszeli beszerzések arányát növelnék a nemzeti közbeszerzések rovására. 

Ez szerinte azt jelentené, hogy egy fontos tagállami jogkört csorbítanának, hiszen a hadi beszerzések eddig döntően tagállami hatáskörben voltak. 

Emlékeztetett: a Pfizer-vakcinák közös uniós beszerzésekor is kiderült, milyen következményekkel járhat ez a megközelítés, amikor több száz milliárd forintos szállítmányokról sms-ben tárgyaltak, és a bírósági ítéletek ellenére sem hozták ezeket nyilvánosságra. Dömötör Csaba szerint a mostani stratégia összhangban van Ursula von der Leyen korábbi költségvetési terveivel, amelyek alapján az Európai Bizottság a következő hétéves időszakban nyolcszázmilliárd eurót – azaz mintegy 320 ezer milliárd forintot – különítene el hadi kiadásokra.

A források jelentős részét az ukrajnai hadszíntérre irányítanák, a közbeszerzéseket pedig kiterjesztenék Ukrajnában gyártott hadi eszközökre is

– tette hozzá. A képviselője szerint mivel az európai gazdaság stagnál, ezeket a programokat csak más források elvonásával tudnák megvalósítani. Ennek érdekében csökkentenék a kohéziós támogatásokat és több mint húsz százalékkal az agrártámogatásokat. „A gazdák pénzét elvennék, hogy Ukrajnának szállított rakétákat vegyenek belőle” – fogalmazott. 

Dömötör Csaba kitért arra is, hogy a háborús pszichózis több tagállamban is megjelent

Németországban például a kormánykoalíció a sorkatonaság visszaállításáról tárgyal. Mint mondta, korábban még olyan javaslat is felmerült, hogy sorsolással döntsenek arról, mely fiatalokat hívják be. 

Ruszin-Szendi Romulusz is utalt már arra, hogy ha baj van, akkor mindenkit azonnal berántanak. A brüsszeli cimboráik keresik a bajt, eddig is keresték, és most rátennének egy lapáttal

– mondta. Hangsúlyozta: nem akarjuk, hogy Magyarország biztonságáról és a magyar fiatalok jövőjéről Brüsszelben döntsenek. 

Úgy fogalmazott: akik érzéketlenül elnézik több százezer ukrán fiatal halálát, azok a magyar fiatalok tragédiáját is hasonló közönnyel szemlélnék. 

Felidézte: korábban az európai együttműködés legfontosabb vívmánya a béke volt. „Úgy látszik, ezt mára teljesen elfelejtették” – mondta. Dömötör Csaba arról is beszélt, hogy az Európai Parlament szakbizottságai csütörtökön megszavazták az orosz energiaimport tilalmát, amelyet 2026. január 1-jétől léptetnének életbe. Kifogásolta, hogy a döntés további energiadrágulást és akár ellátási zavarokat okozhat, és mivel az alternatív energiaforrások drágábbak, a többletköltséget az európai – köztük a magyar – családok és vállalkozások fizetnék meg. „Amit megszavaztak, az nyílt színi merénylet nemcsak a magyar rezsicsökkentés, hanem az egész európai gazdaság ellen” – jelentette ki. Hozzátette: 

Magyar Péterék ebben testtársak, hiszen miközben sunyi módon nem nyomtak szavazógombot, brüsszeli kollégáik, az Európai Néppárt képviselői helyettük is megszavazták a tervet.

Dömötör Csaba végül hangsúlyozta: a Fidesz aláírásgyűjtést indított a brüsszeli háborús tervek ellen. A ma bejelentett tervek alapján van egy ezredik okunk arra, hogy aláírjuk. Nem fogjuk feladni Magyarország biztonságát.

Megint ott voltak, de nem nyomtak gombot. Megint a néppárti frakciótársaik szavaztak helyettük, és megint Magyarország kárára. Most éppen az energiaellátásunk ügyében.

Megint ott voltak, de nem nyomtak gombot. Megint a néppárti frakciótársaik szavaztak helyettük, és megint Magyarország kárára. Most éppen az energiaellátásunk ügyében.

Posted by Dömötör Csaba on Thursday, October 16, 2025

Borítókép: Az Európai Bizottság új háborús terve azt bizonyítja, hogy a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek2026

2026

Bayer Zsolt avatarja

Arra az eshetőségre, ha csalást akarna kiáltani ez a barom 2026-ban – tegyük be a spájzba…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu