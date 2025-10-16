Dömötör Csaba: Brüsszel ma mutatja be az új háborús tervét + videó

Dömötör Csaba elmondta: az Európai Bizottság új háborús terve azt bizonyítja, hogy a brüsszeli vezetők hadi üzemmódra akarják állítani egész Európát. A brüsszeli liberális szócsőnek nevezett Politico napilap értelmezése szerint az európai országoknak öt évük van arra, hogy felkészüljenek egy háborúra – tette hozzá.

A képviselő közölte: a bemutatott stratégia előírja, hogy a tagállami és uniós költségvetések jelentős részét hadi kiadásokra kell fordítani, és a közös brüsszeli beszerzések arányát növelnék a nemzeti közbeszerzések rovására.

Ez szerinte azt jelentené, hogy egy fontos tagállami jogkört csorbítanának, hiszen a hadi beszerzések eddig döntően tagállami hatáskörben voltak.

Emlékeztetett: a Pfizer-vakcinák közös uniós beszerzésekor is kiderült, milyen következményekkel járhat ez a megközelítés, amikor több száz milliárd forintos szállítmányokról sms-ben tárgyaltak, és a bírósági ítéletek ellenére sem hozták ezeket nyilvánosságra. Dömötör Csaba szerint a mostani stratégia összhangban van Ursula von der Leyen korábbi költségvetési terveivel, amelyek alapján az Európai Bizottság a következő hétéves időszakban nyolcszázmilliárd eurót – azaz mintegy 320 ezer milliárd forintot – különítene el hadi kiadásokra.