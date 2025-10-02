Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

OroszországUkrajnaKoppenhágaUrsula von der Leyen

Újabb eurómilliárdokat jelentett be Ukrajnának Ursula von der Leyen + videó

Újabb, felerészt dróngyártásra felhasználható négymilliárd eurós hitelt jelentett be Ukrajna részére Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai Unió koppenhágai informális csúcstalálkozóján szerdán.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 9:05
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen
Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Amennyiben mindannyian egyetértünk, hogy Ukrajna az első védvonalunk, akkor erősítenünk kell Ukrajna katonai támogatását” – hangsúlyozta Von der Leyen. 

von der Leyen
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Ritzau Scanpix/Ida Marie Odgaard)

Oroszország megpróbál megosztottságot és félelmet kelteni társadalmainkban. Ezt nem fogjuk hagyni

 – jelentette ki. A Dániában történt drónincidensekre kitérve hangsúlyozta, hogy a pilóta nélküli repülőeszközök eredetének kiderítése a dán hatóságok feladata. Ugyanakkor – mint fogalmazott – a légtérsértések között hasonlóság fedezhető fel, és „ez a minta Oroszországból jön”. 

Gitanas Nauseda litván államfő a csúcs alkalmából arról beszélt, hogy a dokumentumok nem fogják tudni megvédeni Európát. Mint mondta, papíron ugyan sok jó kezdeményezés van, de a dokumentumok nem észlelik az Oroszország és Belarusszia felől érkező drónokat. 

Tettekre van szükségünk

 – tette hozzá. 

„Majdhogynem hibrid háborúban vagyunk” – hangoztatta Petteri Orpo finn miniszterelnök. Emlékeztetett arra, hogy számos támadás történt az Európai Unió ellen. Példaként említette az illegális migrációt, az EU területén felbukkanó drónokat és rakétákat, a kibertámadásokat, valamint a tengerfenéken futó kábelekben és csővezetékekben okozott károkat. „Ezért még jobban fel kell készülnünk” – hangoztatta. 

Kristen Michal észt kormányfő úgy vélekedett, hogy „Oroszország teszteli Európát, amire Európának olyan különböző képességek fejlesztésével kell válaszolnia, mint a légvédelem és a drónok”.

Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli óvatosságra intett az Oroszországgal fennálló jelenlegi konfrontáció közepette. „Erősnek kell lennünk, de egyúttal nagyon óvatosnak kell maradnunk, és kerülnünk kell minden eszkalációt” – mondta újságíróknak arra a kérdésére válaszolva, hogy egy újabb világháború felé halad-e a világ. A francia államfő szerint Oroszország már több éve 

nagyon agresszív szereplő.

Ez látható a választások során elkövetett kibertámadásokban, az Ukrajna elleni támadó háborúban, a nukleáris fenyegetés alkalmazásában és most a légterekben elkövetett provokációkban – tette hozzá. 

Az európai bankokban tárolt, lefoglalt orosz vagyoneszközök terhére nyújtandó 140 milliárd eurós, úgynevezett jóvátételi kölcsön felvetésével kapcsolatban Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök kijelentette: „Ez nehéz jogi kérdés… Nem lehet csak úgy egy másik állam vagyonát elvenni.” Úgy fogalmazott, hogy vannak javaslatok, amelyek azonban sok kérdést vetnek fel, és mielőtt döntést hoznának, előbb válaszokat szeretne ezekre kapni. Hangsúlyozta: üdvözöl minden javaslatot, de azoknak a gyakorlatban is működőképesnek kell lenniük.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai informális EU-csúcson kiemelte, hogy Európa minden polgárának és minden négyzetcentiméterének biztonságban kell lennie. Mint mondta, a védelmi képességek erősítése, a NATO-val való együttműködés és Ukrajna támogatása a kiemelt célok között szerepel.

Hangsúlyozta, hogy ezek a légterek megsértése a hibrid hadviselés eszközei, amelyek gyors és határozott európai választ követelnek.

Von der Leyen bemutatta a bizottság terveit a védelmi képességek erősítésére. Kiemelte az összehangolt erő kialakításának fontosságát, az EU és NATO közötti együttműködés erősítését, valamint a kritikus képességekhez tartozó koalíciók létrehozását a gyorsabb előrelépés érdekében. 

Ahogy fogalmazott, a védelmi ipar megerősítése is kulcsfontosságú, ezért új technológiai szövetségeket terveznek, hogy a startupok és az akadémiai szféra bevonásával egy innovatív, ellenállóképes ökoszisztémát hozzanak létre. 

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a fenyegetések elleni hatékony védelem és a védelmi ipar fejlesztése mellett az EU-nak gyorsan, határozottan és koordináltan kell cselekednie, hogy minden európai polgár biztonságban érezhesse magát.

Ursula von der Leyen egy másik beszédében hangsúlyozta, hogy az innováció, a versenyképesség és a dekarbonizáció terén sürgős lépésekre van szükség. Ennek érdekében, mint mondta, elindították a tiszta ipari megállapodást, a startup- és scale-up alapot, valamint a következő hosszú távú költségvetéshez egy négyszázmilliárd eurós versenyképességi alapot javasolnak.

Az Európai Bizottság elnöke kiemelte a magas energiaárak és a pénzügyi szolgáltatások széttagoltságát, mint „Európa két Achilles-sarkát”, és felhívta a figyelmet az energiafüggetlenség, a nukleáris és megújuló források bővítésének fontosságára. A védelmi beruházások terén történelmi jelentőségű döntéseket említett, nyolcszázmilliárd eurós kerettel 2030-ig, a NATO-val szoros együttműködésben.

Borítókép: Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij és az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Koppenhágai EU-csúcs

Orbán Viktor: Koppenhága, második nap – a helyzet súlyos

Koppenhágai EU-csúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekkibertér

Politikai háború a kibertérben

Pokol Béla avatarja

Már nem a tömegmédia támogatása döntő a politikai versenyben, hanem az influenszerek podcastjei, az internetes videós interjúk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu