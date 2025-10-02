Újabb eurómilliárdokat jelentett be Ukrajnának Ursula von der Leyen + videó

Az európai bankokban tárolt, lefoglalt orosz vagyoneszközök terhére nyújtandó 140 milliárd eurós, úgynevezett jóvátételi kölcsön felvetésével kapcsolatban Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök kijelentette: „Ez nehéz jogi kérdés… Nem lehet csak úgy egy másik állam vagyonát elvenni.” Úgy fogalmazott, hogy vannak javaslatok, amelyek azonban sok kérdést vetnek fel, és mielőtt döntést hoznának, előbb válaszokat szeretne ezekre kapni. Hangsúlyozta: üdvözöl minden javaslatot, de azoknak a gyakorlatban is működőképesnek kell lenniük.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a koppenhágai informális EU-csúcson kiemelte, hogy Európa minden polgárának és minden négyzetcentiméterének biztonságban kell lennie. Mint mondta, a védelmi képességek erősítése, a NATO-val való együttműködés és Ukrajna támogatása a kiemelt célok között szerepel.
Hangsúlyozta, hogy ezek a légterek megsértése a hibrid hadviselés eszközei, amelyek gyors és határozott európai választ követelnek.
Von der Leyen bemutatta a bizottság terveit a védelmi képességek erősítésére. Kiemelte az összehangolt erő kialakításának fontosságát, az EU és NATO közötti együttműködés erősítését, valamint a kritikus képességekhez tartozó koalíciók létrehozását a gyorsabb előrelépés érdekében.
Ahogy fogalmazott, a védelmi ipar megerősítése is kulcsfontosságú, ezért új technológiai szövetségeket terveznek, hogy a startupok és az akadémiai szféra bevonásával egy innovatív, ellenállóképes ökoszisztémát hozzanak létre.