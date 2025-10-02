Újabb eurómilliárdokat jelentett be Ukrajnának Ursula von der Leyen + videó

Gitanas Nauseda litván államfő a csúcs alkalmából arról beszélt, hogy a dokumentumok nem fogják tudni megvédeni Európát. Mint mondta, papíron ugyan sok jó kezdeményezés van, de a dokumentumok nem észlelik az Oroszország és Belarusszia felől érkező drónokat.

Tettekre van szükségünk

– tette hozzá.

„Majdhogynem hibrid háborúban vagyunk” – hangoztatta Petteri Orpo finn miniszterelnök. Emlékeztetett arra, hogy számos támadás történt az Európai Unió ellen. Példaként említette az illegális migrációt, az EU területén felbukkanó drónokat és rakétákat, a kibertámadásokat, valamint a tengerfenéken futó kábelekben és csővezetékekben okozott károkat. „Ezért még jobban fel kell készülnünk” – hangoztatta.

Kristen Michal észt kormányfő úgy vélekedett, hogy „Oroszország teszteli Európát, amire Európának olyan különböző képességek fejlesztésével kell válaszolnia, mint a légvédelem és a drónok”.

Emmanuel Macron francia elnök rendkívüli óvatosságra intett az Oroszországgal fennálló jelenlegi konfrontáció közepette. „Erősnek kell lennünk, de egyúttal nagyon óvatosnak kell maradnunk, és kerülnünk kell minden eszkalációt” – mondta újságíróknak arra a kérdésére válaszolva, hogy egy újabb világháború felé halad-e a világ. A francia államfő szerint Oroszország már több éve

nagyon agresszív szereplő.

Ez látható a választások során elkövetett kibertámadásokban, az Ukrajna elleni támadó háborúban, a nukleáris fenyegetés alkalmazásában és most a légterekben elkövetett provokációkban – tette hozzá.