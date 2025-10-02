Rendkívüli

Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantója ellen

Gulyás Gergely: Orbán Viktor nemcsak a magyar, hanem az európai érdeket is képviseli + videó

Egyedül Magyarországnak van bátorsága nyíltan ellenezni Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását – hangsúlyozta Gulyás Gergely a Harcosok órájában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy a Tisza Párt taktikája a választók félrevezetésére épül. Jelezte: hamarosan kávéra invitálja Varga Juditot, és kikéri a véleményét.

2025. 10. 02. 7:27
Gulyás Gergely, Harcosok órája Képernyőfotó
– Egy országnak van bátorsága ellenezni Ukrajna uniós tagságát, ez Magyarország. Az európai vezetők között sok vezető nem gondolja komolyan, hogy Ukrajna az unió tagja lehet. Ők azzal nem számolnak, hogy ha a folyamatot elindítják, akkor hol lenne megállás. Mindez nagyon káros Magyarországra nézve, a gyorsított csatlakozás pedig nem érdemalapú. A magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet. Nemcsak a magyar, hanem az európai érdeket is képviseli ezzel – fogalmazott Gulyás Gergely a Harcosok órája csütörtöki adásában.

Gulyás Gergely, Harcosok órája
Gulyás Gergely Hadházy Ákos posztjával kapcsolatban azt mondta: aki ilyet kitesz, az nem normális, és úgy is kell kezelni (Forrás: YouTube)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott: ha arról van szó, hogy melyik tagállam akar annyit adni Ukrajnába, mint amennyit a felfegyverkezésre adtak, akkor kevesebb a jelentkező. Ezért akarják az orosz vagyont felhasználni, a belgák ezért figyelmeztettek, hogy ez jogilag nem végiggondolt folyamat. Ebben az orosz vagyonban sok olyan orosz üzletember vagyona van, aki éppen Putyin elől menekült Nyugatra.

 

Lesznek választások 2026-ban a veszélyhelyzet ellenére?

A tárcavezető elmondta, a kormánynak számos alkalma lett volna a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de a parlamenti megvitatás mellett döntöttek. Az Országgyűlés így rendes eljárásban tárgyalja a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását. Amiért ezt korábban bevezették, azok a helyzetek továbbra is fennállnak. Gulyás Gergely közölte: a rendkívüli jogrend és a választás lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincs.

A választások lebonyolítására a háborús veszélyhelyzet semmilyen kihatással nincs.

A Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban jelezte: gyors és professzionális lesz a nyomozás. A vádaskodásoknak azonban nincs igazságalapjuk, politikus és gyermek nem érintett az ügyben.

Németh Balázs megkérdezte Gulyás Gergelyt Hadházy Ákos posztjával kapcsolatban, aki azt írta, hogy Orbán Viktor fülében kémfüles van, onnan súgnak neki az oroszok. A miniszter úgy fogalmazott, az internetes reakciók ellenére ő alapvetően abban hisz, hogy az emberek többsége normális és józan.

Az összeesküvésre nyitott emberek egy része lehet ilyenkor jobban mozdul, de ők a kisebbség.

A tárcavezető azt mondta, nehéz dolog a miniszterelnök fülébe diktálni. Hozzátette: aki ilyen posztot kitesz, az nem normális, ezért egy vitában is másként kell kezelni, mint a többi embert.

 

Gyurcsány okosabb volt, mint Tarr Zoltán

A miniszter Tarr Zoltán leváltásáról azt mondta, az ok az lehet, hogy kikotyogta a Tisza Párt taktikájának a lényegét, miszerint a választások előtt nem beszélnek bizonyos dolgokról, de utána mindent lehet. Németh Balázs felvetette: Tarr Zoltán kijelentése nyomán pánikba esett a liberális média is.

A 24.hu videójában azt mondták, hogy ők nyílt lapokkal játszanak, míg a kormányoldal nem. Gulyás Gergely azt mondta, ez nem a Fidesznek fontos, az országról van szó. Szerinte az, hogy valaki nyíltan beszél arról, hogy a választókat át lehet verni, így megszerezve a felhatalmazást, arról szól, hogy megpróbálnak hazugsággal nyerni, mint ahogyan Gyurcsány Ferenc tette 2006-ban. A tárcavezető úgy vélekedett:

Gyurcsány annyival volt okosabb, mint Tarr Zoltán, hogy ezt a választások után mondta el.

Ez a fajta hozzáállás a Tisza Párton belül elfogadott. Mint jelezte, alapvetően árulókból jött létre a párt, Tarr Zoltán is ilyen személy.

Gulyás Gergely felhívta Magyar Péter súlyos komplexusára a figyelmet, ugyanis a Partizánban azt kezdte hirdetni, hogy leült Orbán Viktorral, majd bevallotta, hogy soha nem ült le vele kettesben.

 

Visszatérhet Varga Judit?

Gulyás Gergely szerint a tiszások karrierpályát láttak abban, hogy ellenzéki pártot építenek, mert az ellenzék éppen gyenge volt.

Az ország ennek ellenére szerintük is jó irányban halad, és mindez nem az ország jövőjéről szól, hanem saját magukról.

Van egy felvétel, amelyben Orbán Viktort dicséri Magyar Péter, ez 2024-es. Gulyás az ellenzéki szavazókat annyiban sajnálja, hogy lassan már érezhetik, hogy Márki-Zay Péter után Magyar Péterrel is rossz lóra tettek.

A miniszter úgy vélekedett:

a politika szegényebb lett Varga Judit kilépésével, amennyire ő a volt igazságügyi minisztert ismeri, köszöni szépen, jól van, de lehet, hogy hamarosan meghívja egy kávéra, és megkérdezi a visszatérésről a véleményét.

Emlékeztetett Varga Judit korábbi szavaira, miszerint amíg Magyar Péter nevű képződmények mozognak a politikában, addig nem kíván részt venni benne.

Gulyás Gergely szerint 2026 után Magyar Péter eltűnhet a közéletből, és újra vissza lehet térni erre a témára.

Borítókép: Gulyás Gergely és Németh Balázs a Harcosok órájában (Forrás: YouTube)


