Gulyás Gergely: Orbán Viktor nemcsak a magyar, hanem az európai érdeket is képviseli + videó

– Egy országnak van bátorsága ellenezni Ukrajna uniós tagságát, ez Magyarország. Az európai vezetők között sok vezető nem gondolja komolyan, hogy Ukrajna az unió tagja lehet. Ők azzal nem számolnak, hogy ha a folyamatot elindítják, akkor hol lenne megállás. Mindez nagyon káros Magyarországra nézve, a gyorsított csatlakozás pedig nem érdemalapú. A magyar miniszterelnök kiállására mindenki büszke lehet. Nemcsak a magyar, hanem az európai érdeket is képviseli ezzel – fogalmazott Gulyás Gergely a Harcosok órája csütörtöki adásában.

Gulyás Gergely Hadházy Ákos posztjával kapcsolatban azt mondta: aki ilyet kitesz, az nem normális, és úgy is kell kezelni (Forrás: YouTube)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter tájékoztatott: ha arról van szó, hogy melyik tagállam akar annyit adni Ukrajnába, mint amennyit a felfegyverkezésre adtak, akkor kevesebb a jelentkező. Ezért akarják az orosz vagyont felhasználni, a belgák ezért figyelmeztettek, hogy ez jogilag nem végiggondolt folyamat. Ebben az orosz vagyonban sok olyan orosz üzletember vagyona van, aki éppen Putyin elől menekült Nyugatra.

Lesznek választások 2026-ban a veszélyhelyzet ellenére?

A tárcavezető elmondta, a kormánynak számos alkalma lett volna a veszélyhelyzet meghosszabbítására, de a parlamenti megvitatás mellett döntöttek. Az Országgyűlés így rendes eljárásban tárgyalja a háborús veszélyhelyzet meghosszabbítását. Amiért ezt korábban bevezették, azok a helyzetek továbbra is fennállnak. Gulyás Gergely közölte: a rendkívüli jogrend és a választás lebonyolítása között semmilyen összefüggés nincs.

A választások lebonyolítására a háborús veszélyhelyzet semmilyen kihatással nincs.

A Szőlő utcai botránnyal kapcsolatban jelezte: gyors és professzionális lesz a nyomozás. A vádaskodásoknak azonban nincs igazságalapjuk, politikus és gyermek nem érintett az ügyben.

Németh Balázs megkérdezte Gulyás Gergelyt Hadházy Ákos posztjával kapcsolatban, aki azt írta, hogy Orbán Viktor fülében kémfüles van, onnan súgnak neki az oroszok. A miniszter úgy fogalmazott, az internetes reakciók ellenére ő alapvetően abban hisz, hogy az emberek többsége normális és józan.

Az összeesküvésre nyitott emberek egy része lehet ilyenkor jobban mozdul, de ők a kisebbség.

A tárcavezető azt mondta, nehéz dolog a miniszterelnök fülébe diktálni. Hozzátette: aki ilyen posztot kitesz, az nem normális, ezért egy vitában is másként kell kezelni, mint a többi embert.