Tarr Zoltán Kulja András sorsára jutott, Magyar Péter igyekszik kitörölni őt a Tiszából

Magyar Péter úgy penderítette ki Tarr Zoltánt, hogy észre sem vettük. A Tisza-adó beismerése után Kulja sorsára jutott, szegény – írta közösségi oldalán Kocsis Máté.

De ha nem is az adóemelésről beszélt, hanem csak félreértették, meg AI és hamisítvány a felvétel, akkor miért kellett leváltani ezt a remek embert? – tette fel a kérdést a Fidesz frakcióvezetője, reagálva Magyar Péter felvételére, amelyben bemutatta Tanács Zoltánt, aki mostantól irányítja, koordinálja a Tisza kormányzati felkészülését. Ezt a tisztséget 2025 júliusában még Tarr Zoltán kapta meg, de úgy tűnik, a politikus valóban belebukott az etyeki elszólásába, amelyről nemrégiben azt állította, hogy a Tisza-adót a mesterséges intelligencia (AI) találta ki.

„Megbízhatatlan, hazudós lúzerek ezek egytől egyig” – zárta gondolatait Kocsis Máté.