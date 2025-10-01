Kocsis Máté: Ha az ellenfél hibázni készül, ne zavard meg benne! + videó

Az ország a saját fülével hallhatta, bármelyik honfitársunk, hogy ő beszél azon a felvételen – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté azzal kapcsolatban, hogy Tarr Zoltán nemrégiben azzal védekezett, hogy a Tisza-adót a mesterséges intelligencia (AI) találta ki.

Kocsis Máté hozzátette: vágatlanul is meg lehetett nézni a saját Tisza-szigetüknek a Facebook-oldalán, és előáll azzal, hogy AI-on manipulálták, és nem szégyelli magát. Az, hogy Magyar Péter nem szégyelli magát, azt már látja egy ország, de ez az ember,

akit egyébként azon túl, hogy nem bíztak már rá soha református lelkészi szolgálatot, azért 2013 vagy 2014 körül mégiscsak egy sikkasztási ügybe keveredve kellett az egyháztól eltávolítani.

– Ezek az emberek egyébként azért fognak megbukni a választáson, mert olyan tömegesen nézik hülyének az embereket, ami már számunkra többséget fog jelenteni. Tehát az emberek sértve érzik magukat, amikor a nyilvánvaló letagadását beledörgölik az arcukba – zárta szavait a Fidesz frakcióvezetője.