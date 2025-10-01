Orbán Viktor: Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, az európai állam- és kormányfők szerdán Koppenhágában találkoznak. A fő téma az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphat, ami miatt komoly viták várhatók.

Orbán Viktor (Fotó: Anadolu/Turkish Grand National Assembly)