Orbán Viktor: Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába

Az európai állam- és kormányfők szerdán Koppenhágában tárgyalnak az EU védelmi képességeinek és finanszírozásának megerősítéséről. Ukrajna gyorsított csatlakozása is a napirenden van, ami vitákat ígér. Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kíván integrálódni Ukrajnával, és elutasítja a háború bevitelét Európába.

2025. 10. 01. 11:54
Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, az európai állam- és kormányfők szerdán Koppenhágában találkoznak. A fő téma az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphat, ami miatt komoly viták várhatók.

Indulás Koppenhágába, az Európai Tanács ülésére. Zelenszkij elnök is jelen lesz

 – írta közösségi oldalán Orbán Viktor. Majd kifejtette, hogy a magyar álláspont világos:

  • Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával.
  • Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába.
  •  És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába

– írta a miniszterelnök közösségi oldalán.

