Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, az európai állam- és kormányfők szerdán Koppenhágában találkoznak. A fő téma az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphat, ami miatt komoly viták várhatók.
Orbán Viktor: Nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába
Az európai állam- és kormányfők szerdán Koppenhágában tárgyalnak az EU védelmi képességeinek és finanszírozásának megerősítéséről. Ukrajna gyorsított csatlakozása is a napirenden van, ami vitákat ígér. Orbán Viktor a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kíván integrálódni Ukrajnával, és elutasítja a háború bevitelét Európába.
Indulás Koppenhágába, az Európai Tanács ülésére. Zelenszkij elnök is jelen lesz
– írta közösségi oldalán Orbán Viktor. Majd kifejtette, hogy a magyar álláspont világos:
- Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával.
- Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába.
- És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába
– írta a miniszterelnök közösségi oldalán.
Borítókép: Orbán Viktor magyar miniszterelnök (Forrás: Facebook)
