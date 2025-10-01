Szijjártó Péter: Brüsszelnek fontosabb Ukrajna háborúja, mint az uniós problémák megoldása

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a délután kezdődő informális koppenhágai EU-csúcs kapcsán kiemelte, hogy a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete mára jelentősen leromlott az elhibázott brüsszeli döntések nyomán.

Szijjártó Péter szerint Brüsszel az európai problémák megoldása helyett Ukrajnát akarja finanszírozni. Fotó: AFP

Brüsszel háborúra készül, és ennek a háborúnak az árát az európai emberekkel, köztük a magyar emberekkel akarják megfizettetni. Brüsszel a háborús készülődés keretében egy olyan költségvetést készített elő a következő hét esztendőre, amely sokkal inkább szól Ukrajnáról, semmint az Európai Unióról

– hangsúlyozta. Korábban írtunk róla, hogy Ukrajna minden pénzt felemészt, és az ország egyre nagyobb nemzetközi támogatásra szorul, hogy fenntartsa működését a háború közepette.