Ukrajna egyre nagyobb nemzetközi támogatásra szorul, hogy fenntartsa működését a háború közepette. Az Origo a Bloomberg News értesüléseit idézve azt írja: a Nemzetközi Valutaalap (IMF) meggyőzte a kijevi vezetést, hogy fogadja el a 65 milliárd dolláros hiánybecslést, szemben az ukrán kormány korábbi, 38 milliárd dolláros előrejelzésével. A megállapodás a washingtoni székhelyű hitelezővel folytatott tárgyalások után született, és az adatokat megosztották az Európai Bizottsággal is.
Ukrajna minden pénzt felemészt
A dollármilliárdok száma hétről hétre nő, miközben a nemzetközi pénzintézetek újabb terheket jeleznek előre. Ukrajna finanszírozási igénye a Bloomberg szerint már 65 milliárd dollárra emelkedett, miután a kormány elfogadta az IMF becslését.
Ukrajna költségvetési hiánya egyre nagyobb
A Bloomberg szerint az új IMF-hitel nagyságát körülbelül nyolcmilliárd dollárra teszik, bár ezt hivatalosan nem tárgyalták meg. A jelenlegi, 15,5 milliárd dolláros IMF-program 2027-ig tart.
Az ország költségvetésének mintegy 60 százalékát a háborús kiadások viszik el, miközben a nyugati segítség nélkül a nyugdíjak, a közszféra bérei és a humanitárius kiadások fedezetlenek lennének.
Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a múlt héten arról beszélt, hogy Ukrajna egy új, négyéves hitelprogramot keres az IMF-nél, mivel továbbra is Oroszország inváziójával küzd.
A Reuters hozzátette: a jelentést nem tudták azonnal ellenőrizni, az IMF nem kívánt kommentárt fűzni a Bloomberg értesüléseihez, a kijevi hatóságok pedig nem voltak elérhetők.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
