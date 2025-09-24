Ukrajna minden pénzt felemészt

Ukrajna költségvetési hiánya egyre nagyobb

A Bloomberg szerint az új IMF-hitel nagyságát körülbelül nyolcmilliárd dollárra teszik, bár ezt hivatalosan nem tárgyalták meg. A jelenlegi, 15,5 milliárd dolláros IMF-program 2027-ig tart.

Az ország költségvetésének mintegy 60 százalékát a háborús kiadások viszik el, miközben a nyugati segítség nélkül a nyugdíjak, a közszféra bérei és a humanitárius kiadások fedezetlenek lennének.

Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter a múlt héten arról beszélt, hogy Ukrajna egy új, négyéves hitelprogramot keres az IMF-nél, mivel továbbra is Oroszország inváziójával küzd.

A Reuters hozzátette: a jelentést nem tudták azonnal ellenőrizni, az IMF nem kívánt kommentárt fűzni a Bloomberg értesüléseihez, a kijevi hatóságok pedig nem voltak elérhetők.