Az Origo ismertette a Capital Research Center (CRC) részletes jelentését, amely feltárta, milyen szervezetekhez kerültek az elmúlt években a Soros György által finanszírozott dollármilliók. A kutatóintézet szerint a milliárdos Soros György a Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül több mint 80 millió dollárt adott olyan amerikai szervezeteknek, amelyek kapcsolatba hozhatók erőszakos tiltakozásokkal, sőt a terrorizmus dicsőítésével is.
Soros György pénze erőszakos mozgalmaknál landolt Amerikában
Egy amerikai intézet új elemzése ismét rávilágított arra, kiket támogatnak dollármilliókkal a radikális baloldali mozgalmak. Az Origo beszámolója szerint a Capital Research Center úgy találta, hogy Soros György alapítványa több mint 80 millió dollárt juttatott olyan csoportoknak, amelyek terrorizmust dicsőítettek és erőszakos akciókat szerveztek az Egyesült Államokban.
Soros György támogatásai radikális szervezetekhez kerültek
A jelentés szerint az alapítvány 400 ezer dollárt juttatott a Center for Third World Organizing (CTWO) nevű csoportnak, amely a George Floyd halála után kirobbant zavargások idején utcai akciókat támogatott. A CTWO hálózatába tartozó Ruckus Society alapítói és képzési anyagai a CRC szerint kifejezetten törvényen kívüli taktikákat pártoltak.
A BlackOUT Collective, amely szintén a CTWO körébe tartozik, társszerzője volt egy Hamászt dicsőítő útmutatónak, amely még az október 7-i terrortámadásokat is pozitív színben tüntette fel.
A CRC rámutatott: a Nyílt Társadalom Alapítványok 1,85 millió dollárt adott a Dream Defendersnek és további 18 millió dollárt a Movement for Black Lives nevű szervezetnek. Mindkét csoport a BlackOut Collective-tel együttműködve vett részt a Hamászt támogató kiadvány elkészítésében. Soros pénzéből 200 ezer dollár jutott a Dissenters nevű szervezetnek is, amely a Shut It Down for Palestine mozgalomhoz kapcsolódott. Ez a csoport amerikai autópályák és hidak lezárására, valamint izraeli fegyvergyártók elleni akciókra buzdított.
A Sunrise Movement legalább kétmillió dollárt kapott a Nyílt Társadalom Alapítványoktól, és a Stop Cop City/Defend the Atlanta Forest mozgalmat népszerűsítette.
Ez a szerveződés az Antifához köthető, és tagjai ellen többször indult eljárás gyújtogatás, rongálás és rendőrök elleni támadás miatt. A Sunrise az Atlanta Solidarity Fund támogatását is ösztönözte, amely az ügyészség szerint óvadékot, jogi védelmet, valamint lőszereket, drónokat és megfigyelő eszközöket biztosított. Az Origo idézte a Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivőjét, aki így reagált a jelentésre:
A Nyílt Társadalom Alapítványok nem finanszíroz terrorizmust. Tevékenységeink békések és törvényesek, és támogatott szervezeteinktől elvárjuk, hogy tartsák tiszteletben az emberi jogi alapelveket, valamint a törvényeknek megfelelően működjenek. Munkánk kizárólag arra irányul, hogy erősítsük az amerikai demokráciát, és megvédjük azokat az alapvető szabadságjogokat, amelyeket az Egyesült Államok alkotmánya biztosít.
Trump és republikánus politikusok fellépést sürgetnek
Donald Trump elnök a jelentés kapcsán kemény hangú üzenetet tett közzé:
Soros György és a csodálatos radikális baloldali fia ellen a RICO alapján kellene vádat emelni, mert erőszakos tiltakozásokat és sok mást is támogattak szerte az Egyesült Államokban. Soros és pszichopatákból álló csoportja hatalmas kárt okozott hazánknak!
– írta a Truth Socialon. Az Origo beszámolója szerint a Charlie Kirk elleni gyilkosság ügyében is politikai szálakat vizsgálnak a hatóságok, és több republikánus képviselő vizsgálóbizottság felállítását követeli.
A cél a radikális baloldal Amerika és a jogállam elleni támadásainak pénzügyi hátterének feltárása lenne.
Trump elnök a héten azt is bejelentette, hogy az Antifát kiemelt terrorszervezetnek nyilvánítja, és sürgette a hatóságokat, hogy tárják fel a mozgalom mögötti pénzügyi támogatókat is.
Borítókép: Soros György (Fotó: AFP)
