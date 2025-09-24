Soros György pénze erőszakos mozgalmaknál landolt Amerikában

Soros György támogatásai radikális szervezetekhez kerültek

A jelentés szerint az alapítvány 400 ezer dollárt juttatott a Center for Third World Organizing (CTWO) nevű csoportnak, amely a George Floyd halála után kirobbant zavargások idején utcai akciókat támogatott. A CTWO hálózatába tartozó Ruckus Society alapítói és képzési anyagai a CRC szerint kifejezetten törvényen kívüli taktikákat pártoltak.

A BlackOUT Collective, amely szintén a CTWO körébe tartozik, társszerzője volt egy Hamászt dicsőítő útmutatónak, amely még az október 7-i terrortámadásokat is pozitív színben tüntette fel.

A CRC rámutatott: a Nyílt Társadalom Alapítványok 1,85 millió dollárt adott a Dream Defendersnek és további 18 millió dollárt a Movement for Black Lives nevű szervezetnek. Mindkét csoport a BlackOut Collective-tel együttműködve vett részt a Hamászt támogató kiadvány elkészítésében. Soros pénzéből 200 ezer dollár jutott a Dissenters nevű szervezetnek is, amely a Shut It Down for Palestine mozgalomhoz kapcsolódott. Ez a csoport amerikai autópályák és hidak lezárására, valamint izraeli fegyvergyártók elleni akciókra buzdított.

A Sunrise Movement legalább kétmillió dollárt kapott a Nyílt Társadalom Alapítványoktól, és a Stop Cop City/Defend the Atlanta Forest mozgalmat népszerűsítette.

Ez a szerveződés az Antifához köthető, és tagjai ellen többször indult eljárás gyújtogatás, rongálás és rendőrök elleni támadás miatt. A Sunrise az Atlanta Solidarity Fund támogatását is ösztönözte, amely az ügyészség szerint óvadékot, jogi védelmet, valamint lőszereket, drónokat és megfigyelő eszközöket biztosított. Az Origo idézte a Nyílt Társadalom Alapítványok szóvivőjét, aki így reagált a jelentésre: