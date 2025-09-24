„Az Európai Parlament aggályai a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogaival kapcsolatosak, ezért felhívja a bizottságot, hogy fagyassza be a forrásokat – áll abban a hazánkról szóló jelentéstervezetben, melyet Magyar Péter kollégái nyújtottak be hétfőn az EP LIBE-bizottságának” – írta Szánthó Miklós egy Facebook-bejegyzésében.
Szánthó Miklós: Magyar Péter brüsszeli kollégái azt követelik, fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós forrásokat
Magyar Péter brüsszeli kollégái azt követelik, hogy a magyar határvédelem miatt fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós forrásokat – hívta fel a figyelmet egy Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós.
Hozzátette:
Az elmúlt egy-két napban a baloldali »sajtó« heves kritikával illette az Alapjogokért Központ Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk kampányát. A kifogások fő fókusza az »az a baj, hogy továbbmennek« elvi alapjain álló fake news részéről az volt, hogy az »uszító« kampány feleslegesen keveri az indulatokat, és azzal »riogat«, hogy Magyar Péter beengedné a migránsokat – tudniillik a kampány azt is valóban bemutatja, hogy Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) bizony migrációpárti, és Magyarországból bevándorlóországot akar csinálni.
„Nem mintha az elmúlt tíz év nem bírna ez ügyben elegendő bizonyossággal, a minap Magyar Péter brüsszeli barátai szolgáltak – részünkről viszonzatlanul maradó – segítséggel. A Magyarország ellen korábban indított jogállamisági eljárás részeként ugyanis a Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és a Néppárttal együtt mozgó zöldpárti Tineke Striek hétfőn bemutatta hazánkról szóló jelentéstervezetét” – mutatott rá.
Szánthó Miklós kiemelte: a dokumentum azt követeli az Európai Bizottságtól, hogy fagyassza be a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mert Magyarország a migránsokat feltartóztatja és kitoloncolja (tehát mert határkerítést épített), a legtöbb migránstól megtagadja a Magyarország területére való belépést és a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést (tehát mert a legszigorúbb migrációs politikát folytatja), meghosszabbította a tömeges bevándorlás nyomán kihirdetett veszélyhelyzetet, amely számos korlátozást von maga után a migránsok polgári és eljárási jogaiban (tehát mert legfeljebb az ország külföldi nagykövetségein lehet menedékkérelmet előterjeszteni), továbbá hogy az úgynevezett Stop, Soros! jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősítette a migránsoknak nyújtott támogatások különböző formáit (tehát mert bünteti a Soros-hálózat migrációszervezését).
Az Alapjogokért Központ főigazgatója a bejegyzésében aláhúzta: „Azok után, hogy a tiszás Kollár Kinga örvendezett az uniós források felfüggesztésének, majd megszavazták a migrációs paktum felgyorsítását, a Tisza most a Néppárton keresztül a migrációellenes intézkedések feladását, ellenkező esetben az összes uniós forrás végleges befagyasztását követeli.”
A Tisza nemcsak adót emelne, támogatná Ukrajna EU-csatlakozását, de nyíltan migrációpárti – és mondjuk ki: csak azért nem hazaárulók, mert semmi nem utal arra, hogy Magyarország lenne a hazájuk
– zárta bejegyzését.
Borítókép: Szánthó Miklós (Fotó: MTI)
