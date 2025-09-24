Szánthó Miklós: Magyar Péter brüsszeli kollégái azt követelik, fagyasszák be a Magyarországnak járó uniós forrásokat

Hozzátette:

Az elmúlt egy-két napban a baloldali »sajtó« heves kritikával illette az Alapjogokért Központ Csak egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk kampányát. A kifogások fő fókusza az »az a baj, hogy továbbmennek« elvi alapjain álló fake news részéről az volt, hogy az »uszító« kampány feleslegesen keveri az indulatokat, és azzal »riogat«, hogy Magyar Péter beengedné a migránsokat – tudniillik a kampány azt is valóban bemutatja, hogy Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen (tehát az Európai Néppárt) bizony migrációpárti, és Magyarországból bevándorlóországot akar csinálni.

„Nem mintha az elmúlt tíz év nem bírna ez ügyben elegendő bizonyossággal, a minap Magyar Péter brüsszeli barátai szolgáltak – részünkről viszonzatlanul maradó – segítséggel. A Magyarország ellen korábban indított jogállamisági eljárás részeként ugyanis a Tiszát is a soraiban tudó Európai Néppárt EP-képviselője, Michal Wawrykiewicz és a Néppárttal együtt mozgó zöldpárti Tineke Striek hétfőn bemutatta hazánkról szóló jelentéstervezetét” – mutatott rá.

Szánthó Miklós kiemelte: a dokumentum azt követeli az Európai Bizottságtól, hogy fagyassza be a Magyarországnak járó uniós forrásokat, mert Magyarország a migránsokat feltartóztatja és kitoloncolja (tehát mert határkerítést épített), a legtöbb migránstól megtagadja a Magyarország területére való belépést és a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést (tehát mert a legszigorúbb migrációs politikát folytatja), meghosszabbította a tömeges bevándorlás nyomán kihirdetett veszélyhelyzetet, amely számos korlátozást von maga után a migránsok polgári és eljárási jogaiban (tehát mert legfeljebb az ország külföldi nagykövetségein lehet menedékkérelmet előterjeszteni), továbbá hogy az úgynevezett Stop, Soros! jogszabályok értelmében bűncselekménynek minősítette a migránsoknak nyújtott támogatások különböző formáit (tehát mert bünteti a Soros-hálózat migrációszervezését).