Rossz választás: régen kakaskukorékolásra, most már a müezzin énekére ébrednek

Magyar Péterék mindenben kiszolgálnák a brüsszeli akaratot, ez alól a migráció sem kivétel.

2025. 09. 21. 10:01
Az, ami ma Magyarországon van, a biztonság, az hogy zéró migráns van, az egy felbecsülhetetlen érték, látjuk azt, hogy mi van Nyugat-Európában – mondta el Az Igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója, a központnak a migráció veszélyeit bemutató, csak egy rossz választás kampánya kapcsán. 

Ha Magyarországon azok kerülnének döntéshozó pozícióba, akik végrehajtanák Brüsszelnek a migránsbarát utasításait, akkor egy-két évtized alatt ugyanazzá válna Budapest, mint Párizs, Frankfurt vagy Birmingham vagy bármelyik más nyugati nagyváros no-go zónája.

Ott se gondolták volna 20-30-40 évvel ezelőtt, hogy ilyen lehet, és lett, és most már amikor felemelik a kis fejüket a párnáról, nem kakaskukorékolásra, hanem Allahu akbárra, a müezzin énekére ébrednek – hangsúlyozta a főigazgató. A kampányt egyébként a rosszvalasztas.hu oldalon lehet megtekinteni.

Amikor Magyar Péternek nem kell felelnie azért, mert eltulajdonított egy telefont, az annak is köszönhető, hogy őt védik Brüsszelből – jegyezte meg Apáti Bence, a Megafon influenszere, az AK „Csak egy rossz választás” kampányának véleményvezére. Ezért Brüsszel cserébe kér dolgokat. Ilyen a migráció is, Magyar Péter sunnyog a kérdésben, de azért a körülötte lévő emberek elszólják magukat. Tele van a Tisza Párt olyan emberekkel, akik szerint a migráció jó dolog – emlékeztett.

Nyugat-Európa már elesett, és ezt akarják megcsinálni nálunk is

– mondta Szánthó Miklós. Teljesen világos az, hogy Magyar Péterék tudvalevőleg kiszolgálnák a brüsszeli akaratot adóemelés, háború támogatása, Ukrajna EU-csatlakozása ügyében, akkor ugyan miért ne tennék ugyanezt migráció ügyében? Megszavazták Brüsszelben a migrációs paktum felgyorsítását, és annak a néppárnak a tagjai, amely 10 évvel ezelőtt felesküdött arra, hogy meg fogja buktatni az Orbán-kormányt – mutatott rá az Alapjogokért Központ főigazgatója.

Soros és a médiája nagyon benne van abban, hogy a Szabad Palesztina! őrültségeket terítse, ez most szexi, menő dolog a balosoknál, egyébként volt már olyan, hogy a balosok antiszemiták voltak, ez most visszatért – jegyezte meg Apáti Bence. Csak a cikkek címe alapján nem lehet eldönteni, hogy ezek 1943-44-ben, vagy most készültek. „2015-16-ban írtam erről, akkor is voltak Izrael ellenes tüntetések, és olyan videókat láttam, amelyeken helyi muszlim bevándorlók Adolf Hitler éltetve Sieg heil!-ezve tüntettek Izrael ellen Németországban” – fejtette ki a Megafon influenszere, az AK „Csak egy rossz választás” kampányának véleményvezére.

Az Igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg:

 

