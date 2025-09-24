Zelenszkij a világot figyelmeztette az ENSZ-ben

Zelenszkij az ENSZ közgyűlésének szónoki emelvényéről intézett felhívást a világ vezetőihez, hangsúlyozva, hogy az orosz–ukrán háború már túl sok ember életét követelte, és a béke megteremtése mindannyiunk feladata. „A végén a béke mindannyiunktól függ” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a világ közössége nem maradhat csendben, miközben Oroszország folytatja a háborút.
Az ukrán elnök emlékeztetett: a felelősség most a világ vezetőire hárul, nekik kell tenniük azért, hogy a hazájukból elhurcolt gyerekek hazatérhessenek, a hadifoglyokat és a túszokat szabadon engedjék.
Beszéde végén Zelenszkij megemlítette, hogy előző nap „jó találkozót” folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, akinek politikájában jelentős fordulat látszik, de új támogatásról egyelőre nem született döntés.