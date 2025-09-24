Zelenszkij a világot figyelmeztette az ENSZ-ben

Zelenszkij: Putyint most kell megállítani

Beszédében Zelenszkij világossá tette, hogy a háború nem áll meg Ukrajna határainál, minden országot veszélyeztet.

A tények egyszerűek: Putyint most megállítani olcsóbb, mint később fegyverkezési versennyel szembenézni

– mondta. Az ukrán vezető szerint az orosz fenyegetés sokkal nagyobb, mint amekkorát a világ jelenleg kezelni képes, ezért haladéktalan fellépés szükséges. Zelenszkij arra is kitért, hogy Ukrajna kénytelen volt drónokat fejleszteni, mert nem rendelkezik „nagy, kövér rakétákkal, amelyeket a diktátorok szeretnek felvonultatni”.

Hangsúlyozta, hogy Oroszország kényszerítette az országát erre az útra, és a fekete-tengeri eredményeket is így sikerült elérni.

Az ukrán államfő arra figyelmeztetett, hogy a világ a „történelem legpusztítóbb fegyverkezési versenyében” él, amelyet a mesterséges intelligencia katonai felhasználása gyorsít fel. Szerinte „csak idő kérdése, hogy a drónok önállóan harcoljanak egymással, teljesen autonóm módon”.

Ezért globális szabályokra van szükség a technológia ellenőrzésére, mielőtt az emberiség saját biztonsága fölött elveszítené az irányítást.

Zelenszkij beszélt arról is, hogy a világ mindennap szembesül erőszakos támadásokkal, amelyek során egyre fejlettebb fegyvereket vetnek be. Az ukrán elnök szerint a nemzetközi közösség túl lassan reagál a fenyegetésekre, ezért gyorsabb és összehangoltabb válaszokra van szükség.