Kocsis Máté: Kemény megtorlás kell a Szőlő utcai ügy mögött álló hálózattal szemben

Zelenszkij a világot figyelmeztette az ENSZ-ben

Az ENSZ közgyűlésén mondott beszédében az ukrán államfő a világ vezetőit szólította meg. Zelenszkij szerint a béke és a biztonság nemcsak Ukrajna ügye, hanem minden ország közös felelőssége.

Wiedermann Béla
2025. 09. 24. 16:21
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Zelenszkij az ENSZ közgyűlésének szónoki emelvényéről intézett felhívást a világ vezetőihez, hangsúlyozva, hogy az orosz–ukrán háború már túl sok ember életét követelte, és a béke megteremtése mindannyiunk feladata. „A végén a béke mindannyiunktól függ” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a világ közössége nem maradhat csendben, miközben Oroszország folytatja a háborút.

Az ENSZ Közgyűlésén Zelenszkij a világ vezetőit szólította fel, hogy ne hallgassanak, ítéljék el Oroszországot, és segítsék Ukrajna béketörekvéseit.
Az ENSZ közgyűlésén Zelenszkij a világ vezetőit szólította fel, hogy ne hallgassanak, ítéljék el Oroszországot, és segítsék Ukrajna béketörekvéseit
Fotó: AFP

Az ukrán elnök emlékeztetett: a felelősség most a világ vezetőire hárul, nekik kell tenniük azért, hogy a hazájukból elhurcolt gyerekek hazatérhessenek, a hadifoglyokat és a túszokat szabadon engedjék. 

Beszéde végén Zelenszkij megemlítette, hogy előző nap „jó találkozót” folytatott Donald Trump amerikai elnökkel, akinek politikájában jelentős fordulat látszik, de új támogatásról egyelőre nem született döntés.

Zelenszkij: Putyint most kell megállítani

Beszédében Zelenszkij világossá tette, hogy a háború nem áll meg Ukrajna határainál, minden országot veszélyeztet. 

A tények egyszerűek: Putyint most megállítani olcsóbb, mint később fegyverkezési versennyel szembenézni

– mondta. Az ukrán vezető szerint az orosz fenyegetés sokkal nagyobb, mint amekkorát a világ jelenleg kezelni képes, ezért haladéktalan fellépés szükséges. Zelenszkij arra is kitért, hogy Ukrajna kénytelen volt drónokat fejleszteni, mert nem rendelkezik „nagy, kövér rakétákkal, amelyeket a diktátorok szeretnek felvonultatni”. 

Hangsúlyozta, hogy Oroszország kényszerítette az országát erre az útra, és a fekete-tengeri eredményeket is így sikerült elérni.

Az ukrán államfő arra figyelmeztetett, hogy a világ a „történelem legpusztítóbb fegyverkezési versenyében” él, amelyet a mesterséges intelligencia katonai felhasználása gyorsít fel. Szerinte „csak idő kérdése, hogy a drónok önállóan harcoljanak egymással, teljesen autonóm módon”. 

Ezért globális szabályokra van szükség a technológia ellenőrzésére, mielőtt az emberiség saját biztonsága fölött elveszítené az irányítást.

Zelenszkij beszélt arról is, hogy a világ mindennap szembesül erőszakos támadásokkal, amelyek során egyre fejlettebb fegyvereket vetnek be. Az ukrán elnök szerint a nemzetközi közösség túl lassan reagál a fenyegetésekre, ezért gyorsabb és összehangoltabb válaszokra van szükség.

Zelenszkij szerint Európa nem veszítheti el Moldovát

A beszéd egyik hangsúlyos része Európa keleti határvidékére vonatkozott. Zelenszkij figyelmeztetett, hogy Oroszország nemcsak Ukrajnát, hanem Moldovát, Lengyelországot és Észtországot is fenyegeti. Elmondta: nemrég orosz drónok sértették meg a lengyel légteret, és az észteknek is az ENSZ Biztonsági Tanácsához kellett fordulniuk.

Kiemelte, hogy Moldovát most kell megvédeni, különben ugyanaz történik, mint Grúziával és Fehéroroszországgal, amelyeket Európa már elveszített az orosz befolyás miatt.

Európa nem engedheti meg magának, hogy Moldovát is elveszítse

– mondta.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Fontos híreink

