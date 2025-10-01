Az ukrán sereggel fenyegeti Orbán Viktort és a magyarokat egy ukrán politikus + videó

Újabb fröcsögő üzenetet kapott hazánk Ukrajnából, most Dmitro Korcsinszkij, az ukrán Testvériség párt vezetőjének a szájából. Korcsinszkij híres ukrán anarchista, soviniszta politikus és véleményvezér, akinek a mindenkori hatalom hagyta (nyilván nem ingyen), hogy ultraszélsőséges nézeteit hangoztassa. A rossz nyelvek szerint nem véletlenül, hiszen be van kötve az Ukrán Elnöki Irodába, és neki kell olykor kimondania azt, amit hivatalosan nem lehet.

Orbán Viktort és Magyarországot fenyegetik az ukránok

Korcsinszkij legújabb videójában így fogalmaz:

Amennyiben nincs Ukrajna, úgy Putyin már nemhogy Budapesten, de már Párizsban lenne. Orbán egy idióta, Putyin kezére játszik vagy pedig egyszerűen ellenség. És pont ezért játszik Putyin kezére. És ha idióta, akkor mint idióta nem érti, hogy ha az Ukrán Fegyveres Erők vereséget szenvednek, kénytelenek lesznek visszavonulni Kárpátaljára. De, ha azt sem sikerül megvédeniük, akkor majd tovább, egészen Magyarországra. Egy részük pedig Lengyelországba megy. Magyarország területéről leszünk kénytelenek védekezni a moszkvai hordákkal szemben. Magától értetődő, hogy az ukrán sereg kénytelen lesz megsemmisíteni mindenkit, aki Magyarországon ebben a védekezésben az útjába áll, és elsősorban ez maga Orbán lesz. Ez így is lesz.

Korcsinszkij az elmúlt időszakban számos durva kijelentést tett.

2024 márciusában például bejelentette, hogy a hadköteles kor előtt álló gyermekeket sem szabad kiengedni Ukrajnából. Úgy fogalmazott:

A nemzetünk túlélése érdekében nemcsak a hadkötelesek, de a gyerekek kiutazását is meg kell tiltanunk. Az egyéni érdekek elé kell állnunk. Ha valaki nem érti, hogy Ukrajnát szeretni kell, akkor kötelezővé tesszük számára, hogy szeresse, akár tetszik neki, akár nem. Kötelezővé tesszük számára a harcot, a front segítését. Az ukrán gyerekeknek nem lengyel vagy német nyelvet kellene hallgatniuk, hanem a légiriadóét! Ott kell lenniük a hőseink temetésén, és utálniuk kell az ellenséget.

Nem sokkal később pedig még szélsőségesebb gondolatokat eresztett meg. Mégpedig azt, hogy a gyerekeket is be kell sorozni, ha nagy lesz a baj.

Ha szükséges lesz, ha országunk a megszűnés határán lesz, akkor 14 évre kell csökkenteni a mozgósítási korhatárt. Ha egy férfi meg tudja tartani a gépfegyvert, lehet katona is. A világ sok haladó országában, pl. Közép-Afrikában már 12-13 évesek is harcolnak. Most még erre nincs szükség, van tartalékunk, egyelőre a 25 év alattiakat kell behívni, de, ha vészhelyzet lesz, akkor minden nő, férfi, 80 és 15 éves is harcolni fog

Az ukrán politikus idén már egyenesen a katonai diktatúra bevezetését szorgalmazta:

Minden városban katonai parancsnokságot kell felállítani a polgármesterek helyett. Nincs szükségünk a képviselő-testületekre sem, akik virágágyásokra különítenek el forrásokat. Minden pénzt a háborúba kell fektetni, ha az elejétől így lenne, már Moszkva alatt lennénk.

