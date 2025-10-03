Macron elszabadult, Putyint fenyegeti

Rendkívüli

Emmanuel Macron arról beszélt, hogy az európai államok lépéseket tesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák az orosz árnyékflotta hajóinak belépését vizeikre. A francia elnök szavait megelőzően a francia hatóságok őrizetbe vettek két tengerészt egy gyanús tartályhajóról, amelyet az orosz titkos flottához kapcsolnak.

Magyar Nemzet
2025. 10. 03. 10:54
Macron nyilatkozata szerint az európai országok meg fogják akadályozni, hogy az orosz árnyékflotta hajói belépjenek a vizeikre Forrás: AFP
Macron azt követően szólalt meg, hogy a hatóságok nemrég őrizetbe vettek két tengerészt egy gyanús tartályhajóról, amelyet az orosz árnyékflottához kötnek. Az intézkedés célja az orosz olajszállítás titkosításának és a nemzetközi szankciók kijátszásának megakadályozása – írja a Politico információira hivatkozva az Origo.

Macron nyilatkozata szerint az európai országok meg fogják akadályozni, hogy az orosz árnyékflotta hajói belépjenek a vizeikre
Macron nyilatkozata szerint az európai országok meg fogják akadályozni, hogy az orosz árnyékflotta hajói belépjenek a vizeikre Fotó: AFP

Úgy döntöttünk, hogy előrelépünk, és olyan politikát fogunk folytatni, amely megakadályozza a gyanús hajók bejutását a vizeinkre

– mondta újságíróknak Koppenhágában, az Európai Politikai Közösség ülése után.

Macron: Újabb lépés az árnyékflotta elleni küzdelemben

Azt is elmondta, hogy az európai védelmi vezérkarok a NATO-val együttműködve a következő napokban találkoznak, hogy közös intézkedéseket dolgozzanak ki az árnyékflotta ellen. 

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy egy év alatt kétszeresére növekedett az orosz árnyékflotta, szakértők szerint a tendencia több szempontból is aggasztó.

Macron Oroszországot támadja, emlékeztetőül, Napóleon teljesen megalázva, totális megsemmisülés után vonult vissza 1812-ben a cári Oroszországból. A francia elnök most ismét Moszkvát fenyegeti.

Borítókép: Macron nyilatkozata szerint az európai országok meg fogják akadályozni, hogy az orosz árnyékflotta hajói belépjenek a vizeikre (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

