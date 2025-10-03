Macron azt követően szólalt meg, hogy a hatóságok nemrég őrizetbe vettek két tengerészt egy gyanús tartályhajóról, amelyet az orosz árnyékflottához kötnek. Az intézkedés célja az orosz olajszállítás titkosításának és a nemzetközi szankciók kijátszásának megakadályozása – írja a Politico információira hivatkozva az Origo.
Macron elszabadult, Putyint fenyegeti
Emmanuel Macron arról beszélt, hogy az európai államok lépéseket tesznek annak érdekében, hogy megakadályozzák az orosz árnyékflotta hajóinak belépését vizeikre. A francia elnök szavait megelőzően a francia hatóságok őrizetbe vettek két tengerészt egy gyanús tartályhajóról, amelyet az orosz titkos flottához kapcsolnak.
Úgy döntöttünk, hogy előrelépünk, és olyan politikát fogunk folytatni, amely megakadályozza a gyanús hajók bejutását a vizeinkre
– mondta újságíróknak Koppenhágában, az Európai Politikai Közösség ülése után.
Macron: Újabb lépés az árnyékflotta elleni küzdelemben
Azt is elmondta, hogy az európai védelmi vezérkarok a NATO-val együttműködve a következő napokban találkoznak, hogy közös intézkedéseket dolgozzanak ki az árnyékflotta ellen.
Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy egy év alatt kétszeresére növekedett az orosz árnyékflotta, szakértők szerint a tendencia több szempontból is aggasztó.
Macron Oroszországot támadja, emlékeztetőül, Napóleon teljesen megalázva, totális megsemmisülés után vonult vissza 1812-ben a cári Oroszországból. A francia elnök most ismét Moszkvát fenyegeti.
Borítókép: Macron nyilatkozata szerint az európai országok meg fogják akadályozni, hogy az orosz árnyékflotta hajói belépjenek a vizeikre (Fotó: AFP)
