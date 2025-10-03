Macron elszabadult, Putyint fenyegeti

Macron: Újabb lépés az árnyékflotta elleni küzdelemben

Azt is elmondta, hogy az európai védelmi vezérkarok a NATO-val együttműködve a következő napokban találkoznak, hogy közös intézkedéseket dolgozzanak ki az árnyékflotta ellen.

Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy egy év alatt kétszeresére növekedett az orosz árnyékflotta, szakértők szerint a tendencia több szempontból is aggasztó.

Macron Oroszországot támadja, emlékeztetőül, Napóleon teljesen megalázva, totális megsemmisülés után vonult vissza 1812-ben a cári Oroszországból. A francia elnök most ismét Moszkvát fenyegeti.

Borítókép: Macron nyilatkozata szerint az európai országok meg fogják akadályozni, hogy az orosz árnyékflotta hajói belépjenek a vizeikre (Fotó: AFP)