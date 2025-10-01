Ahogy arról a Magyar Nemzet korábban beszámolt, Koppenhágában gyűlnek össze az EU állam- és kormányfői szerdán. Az informális EU-csúcson az orosz–ukrán háború és Ukrajna európai uniós csatlakozása mellett a közös európai védelem kérdése is szerepel a napirenden.
Komoly viták várhatók Koppenhágában, akcióban a háborúpárti elit
Az európai állam- és kormányfők szerdán Koppenhágában találkoznak. A fő téma az unió védelmi képességeinek erősítése és a finanszírozás biztosítása, Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása is központi szerepet kaphat.
A tanácskozás délután egy órától 17:30-ig tart, a fő napirendi pontok a védelem és Ukrajna. A vezetőknek négy órájuk lesz megállapodást elérni, amelyet három hét múlva az uniós csúcson véglegesíthetnek – írja a Politico.
Amiről szó lesz:
1. Védelem
Dönteni kell arról, hogy a kiemelt védelmi projektek – például az EU által bejelentett keleti „drónfal” – az Európai Bizottság irányítása alatt vagy inkább tagállami szinten valósuljanak meg. Németország, Franciaország és Olaszország inkább a nemzeti önállóságot pártolja. A finanszírozásról sincs egyetértés: egyes országok közös hitelt javasolnak, míg Németország a 150 milliárd eurós SAFE-alap felhasználását támogatja. Az EU 2030-ig végleges fegyverkezési ütemtervet akar.
2. Oroszország befagyasztott vagyona
A bizottság terve szerint a háború kezdete óta zárolt orosz pénzekből 140 milliárd eurós, kamatmentes kölcsönt adnának Ukrajnának, amelyet Kijev csak a háború lezárása és az orosz jóvátétel után törlesztene. A terv egyhangú döntést igényelne, de Magyarország, Szlovákia és Belgium várhatóan ellenzi. A bizottság mégis bízik abban, hogy minősített többséggel elfogadtathatja, és az érvelés szerint ez az európai fegyveripart is erősítené.
3. Ukrajna EU-csatlakozásának feloldása
Ukrajna csatlakozási folyamatához mind a 27 tagállam támogatása szükséges, ám Magyarország többször jelezte vétóját. António Costa, az Európai Tanács elnöke ezért azt javasolja, hogy az egyes tárgyalási fejezetek megnyitásáról minősített többséggel lehessen dönteni.
A bizottság a javaslatot már jóváhagyta, de Budapest támogatása továbbra is kérdéses. Franciaország, Hollandia és Görögország szintén fenntartásokat jeleztek, Dániában pedig szintén nem számítanak széles körű támogatásra.
További Külföld híreink
4. Új orosz szankciók
Az EU 19. szankciós csomagja még nem lépett életbe, mert nem kapta meg az összes tagállam jóváhagyását. A tervezetben újabb orosz, kínai, emirátusi, kirgiz és tádzsik bankok és energiacégek szerepelnek. Magyarország korábban többször lassította a szankciók elfogadását.
5. Németország követelései
Friedrich Merz német kancellár több követeléssel érkezik Koppenhágába. Elsődleges célja a belső égésű motorok 2035-ös uniós betiltásának lassítása vagy eltörlése. Ezt azonban több tagállam, köztük Svédország határozottan ellenzi.
További Külföld híreink
Merz emellett korlátozni akarja az EU túlzott szabályozási gyakorlatát. Ugyanakkor Németország Izraellel kapcsolatos szankciós álláspontja nem szerepel a napirenden.
Borítókép: Felkészülések és biztonsági intézkedések az EU-csúcstalálkozó előtt a koppenhágai Christiansborg környékén (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kiskorúak védelme a közösségi médiával szemben
Görögország betiltja a közösségi média használatát 16 év alattiak számára.
Politikai beavatkozásért lobbizott Washingtonban a nyomásgyakorló hálózat kulcsembere
Hegedűs Dániel külföldi pénzből eltartott hálózati szereplő.
Deák Dániel: Orbán Viktor lesz a főszereplője az EU-csúcsnak
A miniszterelnök nehéz küzdelemre számít.
Visszaélések a közpénzekkel Németországban
A közpénzek gondatlan felhasználásáról tett közzé példákat a német adófizetői szövetség.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kiskorúak védelme a közösségi médiával szemben
Görögország betiltja a közösségi média használatát 16 év alattiak számára.
Politikai beavatkozásért lobbizott Washingtonban a nyomásgyakorló hálózat kulcsembere
Hegedűs Dániel külföldi pénzből eltartott hálózati szereplő.
Deák Dániel: Orbán Viktor lesz a főszereplője az EU-csúcsnak
A miniszterelnök nehéz küzdelemre számít.
Visszaélések a közpénzekkel Németországban
A közpénzek gondatlan felhasználásáról tett közzé példákat a német adófizetői szövetség.