Komoly viták várhatók Koppenhágában, akcióban a háborúpárti elit

A tanácskozás délután egy órától 17:30-ig tart, a fő napirendi pontok a védelem és Ukrajna. A vezetőknek négy órájuk lesz megállapodást elérni, amelyet három hét múlva az uniós csúcson véglegesíthetnek – írja a Politico.

Amiről szó lesz:

1. Védelem

Dönteni kell arról, hogy a kiemelt védelmi projektek – például az EU által bejelentett keleti „drónfal” – az Európai Bizottság irányítása alatt vagy inkább tagállami szinten valósuljanak meg. Németország, Franciaország és Olaszország inkább a nemzeti önállóságot pártolja. A finanszírozásról sincs egyetértés: egyes országok közös hitelt javasolnak, míg Németország a 150 milliárd eurós SAFE-alap felhasználását támogatja. Az EU 2030-ig végleges fegyverkezési ütemtervet akar.

2. Oroszország befagyasztott vagyona

A bizottság terve szerint a háború kezdete óta zárolt orosz pénzekből 140 milliárd eurós, kamatmentes kölcsönt adnának Ukrajnának, amelyet Kijev csak a háború lezárása és az orosz jóvátétel után törlesztene. A terv egyhangú döntést igényelne, de Magyarország, Szlovákia és Belgium várhatóan ellenzi. A bizottság mégis bízik abban, hogy minősített többséggel elfogadtathatja, és az érvelés szerint ez az európai fegyveripart is erősítené.

3. Ukrajna EU-csatlakozásának feloldása

Ukrajna csatlakozási folyamatához mind a 27 tagállam támogatása szükséges, ám Magyarország többször jelezte vétóját. António Costa, az Európai Tanács elnöke ezért azt javasolja, hogy az egyes tárgyalási fejezetek megnyitásáról minősített többséggel lehessen dönteni.

A bizottság a javaslatot már jóváhagyta, de Budapest támogatása továbbra is kérdéses. Franciaország, Hollandia és Görögország szintén fenntartásokat jeleztek, Dániában pedig szintén nem számítanak széles körű támogatásra.