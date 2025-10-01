Európai UnióKoppenhágacsúcstalálkozó

Ismét a háború lehet az egyik fő téma az informális EU-csúcson

Koppenhágában gyűlnek össze az EU állam- és kormányfői szerdán. Az informális EU-csúcson az orosz–ukrán háború és Ukrajna európai uniós csatlakozása mellett a közös európai védelem kérdése is szerepel a napirenden.

2025. 10. 01. 4:00
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Fotó: Anadolu via AFP
A koppenhágai Christiansborg palotában látja vendégül szerdán az Európai Unió állam- és kormányfőit a soros elnökség képviseletében Mette Frederiksen dán miniszterelnök, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke, aki az informális EU-csúcsot vezeti majd.

A Christiansborg palotánál erőteljes rendőri készültség várja az Európai Unió állam-és kormányfőit
A Christiansborg palotánál erőteljes rendőri készültség várja az Európai Unió állam-és kormányfőit (Fotó: NurPhoto via AFP)

Costa előzetesen két fő témát vázolt fel: a közös európai védelem és Ukrajna kérdését.

A korábbi üléseken egyetértettünk abban, hogy Európának a védelem terén többet kell tennie – és többet kell közösen tennie

– írta a tagállamok állam- és kormányfőinek címzett meghívó levelében Costa.

Az elmúlt hónapokban fontos lépéseket tettünk annak érdekében, hogy fokozzuk a védelmi finanszírozást, támogassuk ipari bázisunkat, és olyan közös erőfeszítések mellett kötelezzük el magunkat, amelyek a képességfejlesztésre, különösen a fokozott interoperabilitásra, a közös beszerzésre és a keresletösszesítésre irányulnak annak érdekében, hogy méretgazdaságosságot lehessen elérni. Ez a munka a NATO-val teljes összhangban történik, és arra a kilenc kiemelt területre összpontosít, amelyekről uniós szinten megállapodás született

– írta a mostani megbeszélés hátteréről.

Beruházásaink fokozása során az általunk eszközölt beruházásokat hatékonyabbá és észszerűbbé is kell tennünk, többek között olyan közös eszközök útján, mint a SAFE. Minden eurónak a közös biztonságunkat és a stratégiai autonómiánkat kell erősítenie

– hangsúlyozta az Európai Tanács elnöke.

Ennek kapcsán három konkrét témát javasolt:

  • a közös képességfejlesztés gyors megvalósítása,
  • a keleti régió támogatása,
  • az irányítás, ideértve a politikai felügyeletet és a koordinációt is.

Az Európai Unió tovább húzná a háborút

Ukrajna szintén kiemelt témája lesz a csúcstalálkozónak. Azonban nem az orosz–ukrán háború lezárásának lehetőségei kerülnek fókuszba, hanem Ukrajna további „gazdasági, katonai és politikai” támogatásának lehetőségei a „tartós és igazságos béke” érdekében. Olyannyira, hogy az EU sajtószolgálatának a találkozóval kapcsolatos közleménye ennek kapcsán az úgynevezett hajlandók koalíciójának megbeszélésére utal vissza.

Annak érdekében, hogy segítsük Ukrajnát abban, hogy igazságos és tartós békét tudjon elérni, meg kell vizsgálnunk különösen azt, hogy miként nyújtható továbbra is támogatás az ukrán fegyveres erők számára, mely erők az ország szuverenitásának és biztonságának elsődleges garanciáját jelentik, miközben – többek között a szankciók fokozása révén – növeljük az Oroszországra gyakorolt nyomást

– írta ezzel kapcsolatban Costa.

Természetesen terítékre kerül Ukrajna európai uniós csatlakozása is. Brüsszel immár nem is titkolja, hogy annak érdekében, hogy a lépés minden veszélye és hátránya ellenére gyorsítósávon húzzák be az EU-ba a háborúban álló országot. Ennek érdekében pedig megkerülnék Magyarország álláspontját. Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője a minap nyíltan beszélt arról, hogy a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatban kiterjesztenék a minősített többségi szavazás lehetőségét. 

Ezzel lényegében hivatalosan is megerősítette a már korábban kiszivárgott információkat Brüsszel Magyarország elleni tervéről, amelynek Costa az egyik fő szószólója.

Koppenhágában csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójával folytatódik majd a program, a fenti két téma megvitatását várhatóan az október 23-24-i európai tanácsi ülésen is folytatják majd az uniós vezetők.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)

