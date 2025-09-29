  • Magyar Nemzet
Európai UnióEurópai BizottságMagyarország

Ismét elárulták magukat: így kerülné meg Magyarországot Brüsszel Ukrajna EU-csatlakozása ügyében

Hivatalosan is megkerülné Magyarországot Brüsszel Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban. Az Európai Bizottság szóvivője bejelentette az Európai Unió erre vonatkozó tervét.

Munkatársunktól
2025. 09. 29. 19:27
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Fotó: AFP
Elismerte az Európai Unió a magyar vétó megkerülésének tervét.

Az Európai Unió hivatalosan is megkerülné Magyarországot Ukrajna ügyében. Illusztráció (Forrás: Hans Lucas via AFP)

Az Európai Bizottság jelenleg fontolgatja, hogy megváltoztatja az Európai Unióhoz való csatlakozás szabályait, miközben Magyarország blokkolja Ukrajna csatlakozásának folyamatát

– jelentette be Guillaume Mercier, az Európai Bizottság szóvivője.

Mint elmondta, amikor egy ország teljesíti a tagság kritériumait, de objektív okok nélkül nem tud haladni a folyamattal, a teljes bővítési folyamat hitelessége kerül veszélybe.

A minősített többségi szavazás azonban csak a folyamat közbenső állomásaira vonatkozna, a tárgyalási fejezetek lezáráshoz továbbra is szükség lenne az egyhangúságra – tette hozzá.

Meg lehetne vizsgálni annak lehetőségét, hogy a Tanács minősített többséggel dönthessen a bővítési folyamat bizonyos átmeneti lépései tekintetében

– mondta hétfőn Guillaume Mercier, az Európai Bizottság bővítésért felelős szóvivője.

António Costa vezeti az Európai Unió törekvését

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Tanács elnöke, António Costa vezeti azt a törekvést, hogy előrelépjen Ukrajna EU-csatlakozási kérelmében, annak ellenére, hogy Magyarország ezt ellenzi. A jelenlegi szabályok szerint az összes, 27 EU-tagországnak jóvá kell hagynia a csatlakozási folyamat minden egyes lépését.

Ezt Brüsszel úgy kerülné meg, hogy a csatlakozási tárgyalások úgynevezett klasztereit – a tagsághoz vezető kulcsfontosságú jogi lépéseket – a tagországok minősített többségének jóváhagyásával lehetne megnyitni, nem egyhangú döntéssel.
Ezzel Ukrajna és Moldova előreléphetne a reformok végrehajtásában, még akkor is, ha egy-két ország ellenzi.

A bővítés kiemelt prioritás az Európai Tanács elnöke számára

– közölte az egyik tisztviselő.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (Fotó: AFP)

