Hétvégén is munkában volt a katasztrófavédelem – élőben az operatív törzs tájékoztatója

Lángoló lakóházak Odesszában: újabb orosz dróntámadás rázta meg Ukrajnát

Újabb légicsapás rázta meg Ukrajna déli részét. Odesszát orosz drónok támadták, több lakóház lángra kapott, a városi infrastruktúra pedig megrongálódott. Az egyik kerületben az áramellátás is megszűnt, ami tovább növelte a káoszt.

Sebők Barbara
2026. 01. 12. 9:43
Újabb légicsapás rázta meg Ukrajna déli részét Forrás: AFP
Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon számolt be a dróntámadás következményeiről. Közlése szerint a város elektromos hálózatának egy része megsérült, ezért több utcában és lakóövezetben ideiglenesen megszűnt az áramszolgáltatás. A hatóságok azonnal megkezdték a helyreállítást – írja a ZN forráaira hivatkozva az Origo.

A dróntámadás után az egyik kerületben az áramellátás is megszűnt, ami tovább növelte a káoszt
A dróntámadás után az egyik kerületben az áramellátás is megszűnt, ami tovább növelte a káoszt. Fotó: AFP

Liszak beszámolója szerint az áramkimaradás ellenére a város nem bénult meg teljesen. A fűtés, a vízellátás és a csatornahálózat továbbra is működik, így az alapvető közszolgáltatások fennmaradtak. Ugyanakkor a támadás nyomán több épület megsérült, és a műszaki infrastruktúrában is jelentős károk keletkeztek. A hatóságok a helyszínen operatív központot állítottak fel, ahol az érintett lakosok segítséget kérhetnek. A központ munkatársai tájékoztatást adnak a kártérítési lehetőségekről, valamint segítenek az igénylések benyújtásában, erről a Kyiv Post is beszámolt.

A károsultak az „eRecovery” állami program keretében, illetve a városi költségvetésből kérhetnek támogatást otthonaik helyreállításához.

A hatóságok ideiglenes melegedőket állítottak fel azon a városrészen, amelyet találat ért. A cél az, hogy a károsult lakosok legalább átmeneti segítséget kapjanak a hideg időben. A mentési és helyreállítási munkálatokba nemzetközi szervezetek is bekapcsolódtak. 

Elsősorban a lakóépületekben keletkezett károk enyhítésén dolgoznak. 

Ideiglenes megoldásként fóliákkal fedik le a betört ablakokat. Az odesszai katonai közigazgatás korábban két sérültről adott hírt a támadással összefüggésben, ezt az információt azonban később nem pontosították. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek adatokat.

A légicsapások ugyanakkor nem korlátozódtak Odesszára. 

A rendelkezésre álló információk szerint január 11-én, vasárnap este Kijevben is tűz ütött ki egy újabb támadás következtében, ami tovább növelte a feszültséget az ukrán fővárosban.

Dróntámadás érte a kelet-ukrajnai Dnyiprót is

Nem ez volt az egyetlen ilyen eset az elmúlt napokban. Lapunk beszámolt arról is, hogy január 10-re virradó éjszaka dróntámadás érte a kelet-ukrajnai Dnyiprót. A jelentések szerint a robbanások egész éjjel hallhatók voltak a térségben. Több településről áramszünetet jelentettek, valamint arról is érkeztek hírek, hogy az ivóvízellátás is akadozik.

Borítókép: Ukrán tűzoltó dolgozik az orosz támadás után (Fotó: AFP)

