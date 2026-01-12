Lángoló lakóházak Odesszában: újabb orosz dróntámadás rázta meg Ukrajnát

Szerhij Liszak, az odesszai városi katonai közigazgatás vezetője a Telegramon számolt be a dróntámadás következményeiről. Közlése szerint a város elektromos hálózatának egy része megsérült, ezért több utcában és lakóövezetben ideiglenesen megszűnt az áramszolgáltatás. A hatóságok azonnal megkezdték a helyreállítást – írja a ZN forráaira hivatkozva az Origo.

A dróntámadás után az egyik kerületben az áramellátás is megszűnt, ami tovább növelte a káoszt. Fotó: AFP

Liszak beszámolója szerint az áramkimaradás ellenére a város nem bénult meg teljesen. A fűtés, a vízellátás és a csatornahálózat továbbra is működik, így az alapvető közszolgáltatások fennmaradtak. Ugyanakkor a támadás nyomán több épület megsérült, és a műszaki infrastruktúrában is jelentős károk keletkeztek. A hatóságok a helyszínen operatív központot állítottak fel, ahol az érintett lakosok segítséget kérhetnek. A központ munkatársai tájékoztatást adnak a kártérítési lehetőségekről, valamint segítenek az igénylések benyújtásában, erről a Kyiv Post is beszámolt.