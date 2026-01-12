Ha magasabb fizetést akar februárban, ezeket kell elintéznie

Rendkívüli

Hétvégén is munkában volt a katasztrófavédelem – élőben az operatív törzs tájékoztatója

A január az szja-nyilatkozatok hónapja. Aki egész évben a kedvezményekkel növelt fizetését szeretné kézhez kapni, ebben az időszakban kell jeleznie munkáltatójának, milyen kedvezményeket szeretne érvényesíteni. A NAV praktikus, közérthető kiadványban foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat, amelyből egy kattintással elérhetők a nyomtatványok is. A digitális információs füzet hétfőtől elérhető a hivatal honlapján.

2026. 01. 12.
Az NAV összefoglalta a tudnivalókat a kedvezmények érvényesítéséhez. Forrás: MN archív
Aki például gyermeket nevel, többgyermekes vagy 30 év alatti édesanya, 25 év alatti fiatal, friss házas, vagy épp laktózérzékeny, csökkentheti a személyi jövedelemadóját. Ezeket a kedvezményeket egy összegben, a jövő évi adóbevallásban is igénybe veheti, ám kérheti a havi érvényesítést is. Erre szolgálnak az adóelőleg-nyilatkozatok, amelyek online, néhány kattintással, vagy papíron is beadhatók – közölte hétfőn az adóhivatal. 

kedvezmény
Januárban kell intézni a kedvezmény igénybevételéhez szükséges dokumentumokat Fotó: Shutterstock

A kedvezmény intézéséhez minden tudnivaló egy helyen

Ezt a folyamatot könnyíti meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) új kiadványa, amely pontról pontra bemutatja az igényelhető kedvezményeket, az azokhoz tartozó nyilatkozatokat. Így egy helyről elérhető valamennyi űrlap, és nemcsak az online verziók, hanem a nyomtatható, papíros nyomtatványok is.

Aki nem tudja, milyen kedvezmény jár neki, mit kell beadnia az igénybevételhez, hol találja a nyilatkozatot, és azt hogyan adhatja be, kattintson a NAV honlapjára, ahol a részletes információk mellett mától ezt a közérthető összefoglalót is megtalálja. Segítségével mindenki kiválaszthatja a rá vonatkozó űrlapot, és egyszerűen, akár online, akár papíron beadhatja a szükséges dokumentumokat pár perc alatt, még a januári bérszámfejtés előtt.

