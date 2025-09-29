Itt van Brüsszel terve Magyarország ellen, Ukrajna miatt van minden

Az Európai Tanács elnöke, António Costa vezeti azt a törekvést, hogy előrelépjen Ukrajna EU-csatlakozási kérelmében, annak ellenére, hogy Magyarország ezt ellenzi. A vezetők a hamarosan esedékes koppenhágai csúcson néznek szembe ezzel a kulcsfontosságú kérdéssel. Brüsszel számára ugyanis Zelenszkij országa a legfontosabb. Ezt jelzi az is, hogy Ursula von der Leyen legutóbbi beszédében az unió helyzetéről többet beszélt Ukrajnáról, mint az európai emberek problémáinak megoldásáról.

Ukrajnával a háborút is behozná Brüsszel (Fotó: AFP)

Costa az EU-fővárosokban tájékozódik, hogy támogatást szerezzen a tagfelvételi folyamat leegyszerűsítésére, és áttörje a holtpontot Ukrajna és Moldova csatlakozási törekvései kapcsán

– nyilatkozta név nélkül öt diplomata és tisztviselő a Politicónak.

Brüsszel ördögi tervet eszelt ki Magyarország ellen

A diplomáciai offenzíva egy kísérlet arra, hogy megkerüljék a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort, aki országa vétójogával akadályozza Ukrajna uniós útját. A jelenlegi szabályok szerint az összes, 27 EU-tagországnak jóvá kell hagynia a csatlakozási folyamat minden egyes lépését.

A csatlakozási tárgyalások úgynevezett klasztereit – a tagsághoz vezető kulcsfontosságú jogi lépéseket – a tagországok minősített többségének jóváhagyásával lehetne megnyitni, nem egyhangú döntéssel

– magyarázta az egyik, ügyet ismerő forrás.