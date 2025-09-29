António CostaUkrajnaOrbán ViktorMoldova

Itt van Brüsszel terve Magyarország ellen, Ukrajna miatt van minden

Az EU vezetése megkerülné Orbán Viktor vétóját Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseiben. Brüsszel szabályai szerint a 27 tagországnak egyetértésben kell dönteni az új tagfelvételekről. Zelenszkij országával kivételezne a háborúpárti brüsszeli elit. Gőzerővel dolgoznak azon, hogy Ukrajna minél előbb az Európai Unió tagja legyen.

Kozma Zoltán
2025. 09. 29. 14:26
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (jobbra) kezet fog az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával egy sajtótájékoztatón Ungváron, 2025. szeptember 5-én (Fotó: AFP)
Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (jobbra) kezet fog az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával egy sajtótájékoztatón Ungváron, 2025. szeptember 5-én (Fotó: AFP)
Az Európai Tanács elnöke, António Costa vezeti azt a törekvést, hogy előrelépjen Ukrajna EU-csatlakozási kérelmében, annak ellenére, hogy Magyarország ezt ellenzi. A vezetők a hamarosan esedékes koppenhágai csúcson néznek szembe ezzel a kulcsfontosságú kérdéssel. Brüsszel számára ugyanis Zelenszkij országa a legfontosabb. Ezt jelzi az is, hogy Ursula von der Leyen legutóbbi beszédében az unió helyzetéről többet beszélt Ukrajnáról, mint az európai emberek problémáinak megoldásáról.

Ukrajnával a háborút is behozná Brüsszel (Fotó: AFP)
Ukrajnával a háborút is behozná Brüsszel (Fotó: AFP)

Costa az EU-fővárosokban tájékozódik, hogy támogatást szerezzen a tagfelvételi folyamat leegyszerűsítésére, és áttörje a holtpontot Ukrajna és Moldova csatlakozási törekvései kapcsán

 – nyilatkozta név nélkül öt diplomata és tisztviselő a Politicónak.

Brüsszel ördögi tervet eszelt ki Magyarország ellen

A diplomáciai offenzíva egy kísérlet arra, hogy megkerüljék a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktort, aki országa vétójogával akadályozza Ukrajna uniós útját. A jelenlegi szabályok szerint az összes, 27 EU-tagországnak jóvá kell hagynia a csatlakozási folyamat minden egyes lépését.

A csatlakozási tárgyalások úgynevezett klasztereit – a tagsághoz vezető kulcsfontosságú jogi lépéseket – a tagországok minősített többségének jóváhagyásával lehetne megnyitni, nem egyhangú döntéssel

 – magyarázta az egyik, ügyet ismerő forrás. 

Ezzel Ukrajna és Moldova előreléphetne a reformok végrehajtásában, még akkor is, ha egy-két ország ellenzi.

A bővítés kiemelt prioritás az Európai Tanács elnöke számára

 – közölte az egyik tisztviselő. 

Hozzátette: 

Úgy látja, ez az EU legfontosabb geopolitikai befektetése. Ezért hiszi azt, hogy tovább kell tárgyalni azokról az utakról, amelyeken Ukrajna reformerőfeszítései kézzelfogható lépésekké válhatnak.

Az EU bővítési biztosa, Marta Kos hétfőn Ukrajnába utazik, ahol a csatlakozási folyamathoz szükséges jogszabályok átvizsgálása fejeződik be.

– Minden klaszter átvizsgálása rekordidő alatt megtörtént. Ukrajna teljesítette a feladatát. Ukrajna kész a következő lépésre. Rajtuk a sor, hogy a tagállamok zöld utat adjanak – nyilatkozta Kos.

Sem Ukrajna, sem Európa nem engedheti meg, hogy Ukrajna reformlendülete lelassuljon. Ez az a pillanat, amikor fel kell gyorsítani a folyamatot

 – tette hozzá.

Borítókép: Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij (jobbra) kezet fog az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával egy sajtótájékoztatón Ungváron, 2025. szeptember 5-én (Fotó: AFP)

