Orbán Viktor: Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, minden más forrás bizonytalanabb és drágább

Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

Oroszországból biztosan jön gáz és olaj, minden más beszerzési forrás bizonytalanabb és drágább, mint a hosszú távú szerződéssel lekötött orosz – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok órája című online műsor hétfői adásában.

2025. 09. 29. 10:11
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) interjút ad a Harcosok órája című online műsorban Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fisch
Orbán Viktor miniszterelnök (b) interjút ad a Harcosok órája című online műsorban Németh Balázs műsorvezetőnek 2025. szeptember 29-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország földgáz- és kőolajellátásának biztonsága Oroszország felől garantált, és „normális ember” nem adja föl a biztonságosat a bizonytalanért.

Azt is mondta: az Oroszországból érkező energiaforrásnak van egy megállapodott ára, ami olcsóbb, mintha Magyarország máshonnan venné. 

Ha drágábban vesszük az olajat és a gázt, akkor drágábban adjuk el az embereknek is

 – mutatott rá. 
Orbán Viktor értetlenségének adott hangot, és rosszindulatúaknak nevezte azokat, akik annak örülnek, hogy állítólag lesznek olyan intézkedések, amelyek rosszak lesznek Magyarországnak. Vannak a bolondok meg vannak a hazaárulók – mondta. 

Amikor kimegyünk futballozni a gyepre (…) és a magyar ember nem a magyar csapatnak szurkol, hanem az ellenfelének, azt hogy hívják?

 – tette fel a kérdést.

Ezt kérdezte Trump Orbán Viktortól

A Donald Trumppal a témában folytatott telefonbeszélgetésről elmondta, az amerikai elnök megkérdezte tőle, hogy Magyarország miért vesz Oroszországtól gázt és olajat. 

Kiemelte:

Elmondtam neki (…), és mondta, hogy érti, pont.

Hozzátette: nem vagyunk egymás alárendeltjei, nem úgy van, hogy Washingtonból ideszólnak, és akkor mi csinálunk valamit. 

Van két szuverén állam, annak vannak szuverén vezetői, és ha van dolog, amiben érdekeltek vagyunk egymás ügyeiben, akkor azt megkérdezzük egymástól

 – mondta Orbán Viktor.
