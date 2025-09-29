Ukrajna számára ez jelenti a legnagyobb veszélyt a háborúban

Bendarzsevszkij Anton szerint az orosz nyári offenzíva nem hozott jelentős áttörést. Moszkva nem vett be egyetlen olyan ukrajnai várost sem, ami stratégiai szempontból fontos lett volna. A szakértő hangsúlyozta, hogy bár vannak kisebb orosz sikerek, nagy átrendeződés egyelőre nem történt. Az ukrán haderő számára a legnagyobb veszélyt a fokozatos felmorzsolódás jelenti.

Ukrajna számára kulcsfontosságú lesz a jövő év (Fotó: AFP)

A legnagyobb veszély az ukrán haderő számára az, hogy fokozatosan felmorzsolódik és egyre nehezebben tudja megvédeni az egyes frontszakaszokat. Ez az a veszély, ami idén talán még nem, de a jövő évben egyre inkább fog jelentkezni

– jelentette ki a Magyar Nemzetnek Bendarzsevszkij Anton.

Az igazgató kitért az ukrán belpolitikai helyzetre is. Bár Zelenszkij elnök támogatottsága csökken, egyelőre nincs valódi alternatíva:

Nyilván az nem alternatíva az ukrán lakosság számára, hogy feladják Ukrajnát vagy elveszítik Ukrajna szuverenitását. [...] Akik Zelenszkij politikai ellenfelei, [...] ők sok esetben sokkal markánsabb és erősebb fellépést sürgetnek az oroszokkal szemben, mint maga Zelenszkij.

Bendarzsevszkij szerint Ukrajna már most is jelentős kompromisszumokra kényszerült korábbi álláspontjához képest:

Most már egyáltalán nem zárják ki a 2022 előtt elveszített területeknek valamilyen módon rendezését, [...] miközben korábban kizárták például a frontvonalak mentén történő befagyasztást, azt most már egyáltalán nem zárják ki.

Az igazgató szerint a következő hónapokban Ukrajna kompromisszumkészsége valószínűleg nőni fog, de vannak olyan pontok, amelyekben nem engedhetnek. Ilyen például az ukrán haderő korlátozása, ami „lényegében az ukrán szuverenitásnak a feladásával jár".

Összességében Bendarzsevszkij úgy látja, a háború elhúzódása egyre nagyobb kihívások elé állítja Ukrajnát, mind katonai, mind belpolitikai szempontból.

Ukrajna megszenvedi Zelenszkij hibáit

Bendarzsevszkij Anton kitért Zelenszkij elnök politikai hibáira is, amelyek hozzájárultak támogatottságának csökkenéséhez:

Zaluzsnijnak a leváltása az egyik ilyen hiba, annak egyrészt katonai következményei is lettek, mert sajnos azt kell mondani, hogy aki Zaluzsnij helyére jött, Szirszkij, ő legalábbis az eredmények alapján és az ukrán hadsereg támogatottsága alapján azért Szirszkij nem olyan vezető, sokkal rosszabb vezetőnek tűnik, mint Zaluzsnij.

Az elemző szerint ez a lépés nemcsak katonai, de politikai szempontból is problémásnak bizonyult, mivel Zelenszkij ezzel egy potenciális politikai ellenfelet próbált eltávolítani, ami viszont csökkentette saját támogatottságát.