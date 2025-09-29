orosz-ukrán háborúUkrajnaZelenszkij

Ukrajna számára ez jelenti a legnagyobb veszélyt a háborúban

Az orosz-ukrán háború negyedik évében Ukrajna egyre összetettebb kihívásokkal néz szembe. Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint miközben az ország továbbra is ellenáll az orosz agressziónak, egyre nehezebb helyzetbe kerül. A jövő év pedig kulcsfontosságú lehet Ukrajna számára. A szakértő rámutatott, hogy mi várhat a háborúban álló országra Zelenszkij távozása után. Az ukrán elnök egyre több hibát követ el, amely miatt csökkent a támogatottsága.

Kozma Zoltán
2025. 09. 29. 12:40
Egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe Ukrajna a háborúban (Fotó: AFP)
Egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe Ukrajna a háborúban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bendarzsevszkij Anton szerint az orosz nyári offenzíva nem hozott jelentős áttörést. Moszkva nem vett be egyetlen olyan ukrajnai várost sem, ami stratégiai szempontból fontos lett volna. A szakértő hangsúlyozta, hogy bár vannak kisebb orosz sikerek, nagy átrendeződés egyelőre nem történt. Az ukrán haderő számára a legnagyobb veszélyt a fokozatos felmorzsolódás jelenti.

Ukrajna számára kulcsfontosságú lesz a jövő év (Fotó: AFP)
Ukrajna számára kulcsfontosságú lesz a jövő év (Fotó: AFP)

A legnagyobb veszély az ukrán haderő számára az, hogy fokozatosan felmorzsolódik és egyre nehezebben tudja megvédeni az egyes frontszakaszokat. Ez az a veszély, ami idén talán még nem, de a jövő évben egyre inkább fog jelentkezni

 – jelentette ki a Magyar Nemzetnek Bendarzsevszkij Anton.

Az igazgató kitért az ukrán belpolitikai helyzetre is. Bár Zelenszkij elnök támogatottsága csökken, egyelőre nincs valódi alternatíva:

Nyilván az nem alternatíva az ukrán lakosság számára, hogy feladják Ukrajnát vagy elveszítik Ukrajna szuverenitását. [...] Akik Zelenszkij politikai ellenfelei, [...] ők sok esetben sokkal markánsabb és erősebb fellépést sürgetnek az oroszokkal szemben, mint maga Zelenszkij.

Bendarzsevszkij szerint Ukrajna már most is jelentős kompromisszumokra kényszerült korábbi álláspontjához képest:

Most már egyáltalán nem zárják ki a 2022 előtt elveszített területeknek valamilyen módon rendezését, [...] miközben korábban kizárták például a frontvonalak mentén történő befagyasztást, azt most már egyáltalán nem zárják ki.

Az igazgató szerint a következő hónapokban Ukrajna kompromisszumkészsége valószínűleg nőni fog, de vannak olyan pontok, amelyekben nem engedhetnek. Ilyen például az ukrán haderő korlátozása, ami „lényegében az ukrán szuverenitásnak a feladásával jár".

Összességében Bendarzsevszkij úgy látja, a háború elhúzódása egyre nagyobb kihívások elé állítja Ukrajnát, mind katonai, mind belpolitikai szempontból. 

Ukrajna megszenvedi Zelenszkij hibáit

Bendarzsevszkij Anton kitért Zelenszkij elnök politikai hibáira is, amelyek hozzájárultak támogatottságának csökkenéséhez:

Zaluzsnijnak a leváltása az egyik ilyen hiba, annak egyrészt katonai következményei is lettek, mert sajnos azt kell mondani, hogy aki Zaluzsnij helyére jött, Szirszkij, ő legalábbis az eredmények alapján és az ukrán hadsereg támogatottsága alapján azért Szirszkij nem olyan vezető, sokkal rosszabb vezetőnek tűnik, mint Zaluzsnij.

Az elemző szerint ez a lépés nemcsak katonai, de politikai szempontból is problémásnak bizonyult, mivel Zelenszkij ezzel egy potenciális politikai ellenfelet próbált eltávolítani, ami viszont csökkentette saját támogatottságát.

Egy másik jelentős hiba volt a korrupcióellenes hivatallal szembeni fellépés:

A másik ilyen nagy hiba volt idén nyáron a korrupcióellenes hivatallal szembeni fellépés, ami nem csak pártpolitikai töréspontokat, törésvonalakat okozott, hanem ugye nemzetközileg is jelentősen rontotta Zelenszkij megítélését.

Bendarzsevszkij hangsúlyozta, hogy ezek a hibák jelentősen hozzájárultak Zelenszkij támogatottságának csökkenéséhez, és valószínűleg a jövőben is befolyásolni fogják az ukrán belpolitikai helyzetet.

Az orosz taktika változása is komoly kihívások elé állítja Ukrajnát:

Egyre nagyobb méretű orosz dróntámadások vannak ukrán városokkal szemben. Pont a tegnapi nap hajnalra megint az egyik rekordmennyiségű dróntámadást hajtottak végre, több mint 600 drón részvételével.

Ez a fajta hadviselés nemcsak katonai szempontból jelent kihívást, de a civil lakosság moráljára is negatív hatással van.

Az, hogy mondjuk van sorozás, és közben kevés a szemmel látható eredmény, nyilván az is erodálja a társadalmi elfogadást vagy társadalmi támogatást. Nyilván kellenek azok a szimbolikus győzelmek, azok a katonai eredmények, amitől a társadalom úgy érzi, hogy nem hiába van a sorozás és nem hiába vannak az áldozatok, amit a lakosság meghoz a haza védelme érdekében, Ukrajna védelme érdekében

– tette hozzá az elemző.

Szerinte ezért volt fontos például, vagy ezért is érezte úgy az ukrán vezetés, hogy belemegy a tavalyi kurszki betörésbe. Mintegy fél éven keresztül tartották magukat az ukránok orosz területen. Katonailag semmi értelme nem volt, mert nem kötötték le az oroszok forrásait, de motivációs hatása igencsak nagy volt, mert adtak valamit az ukrán társadalomnak, győzelemérzést, vagy sikerérzést, amire a társadalom vágyott. 

Ez most az elmúlt hónapokban nincs meg, nincs áttörés, sikeresen védekeznek, de azért ez nem egy olyan eredmény, amit fel lehet hosszú távon mutatni. Tehát nyilván ez egy probléma az ukrán vezetés számára

 – húzta alá Bendarzsevszkij Anton.

Borítókép: Egyre nagyobb kihívásokkal néz szembe Ukrajna a háborúban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Vida Ákos
idezojelekdiktatúra

Itt a Német Demokratúrás Köztársaság

Vida Ákos avatarja

Németországban a politikusok folyamatosan és szemrebbenés nélkül hazudnak a választóiknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.