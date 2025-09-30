Európa vezetői összegyűlnek, Zelenszkijnek terve van

Az Európai Politikai Közösséget Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére hozták létre 2022-ben, első találkozójukat Prágában tartották. A szervezet célja, hogy az EU tagállamok mellett a környező országok vezetőit is egy asztalhoz ültesse, Albániától Azerbajdzsánon át Törökországig, írta meg az Origo.

Koppenhága lázasan készül az európai vezetők érkezésére (Fotó: AFP)

Európa vezetői összegyűlnek

Bár az EPK nem rendelkezik formális döntéshozatali jogkörrel, kiváló lehetőséget biztosít a kontinenst érintő kérdések megvitatására. Az idei tanácskozáson kiemelt téma lesz a gazdasági biztonság, különös tekintettel Európa nyersanyag- és technológiai ellátási láncokban fennálló függőségére.