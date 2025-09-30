Európai Politikai KözösségMacronZelenszkijeu

Európa vezetői összegyűlnek, Zelenszkijnek terve van

Október 2-án közel 50 európai állam- és kormányfő gyűlik össze a dán fővárosban az Európai Politikai Közösség (EPK) hetedik csúcstalálkozójára. A Bella Centerben megrendezésre kerülő eseményen az Európai Unió vezetői is részt vesznek.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 30. 6:41
Emmanuel Macron francia elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
Az Európai Politikai Közösséget Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére hozták létre 2022-ben, első találkozójukat Prágában tartották. A szervezet célja, hogy az EU tagállamok mellett a környező országok vezetőit is egy asztalhoz ültesse, Albániától Azerbajdzsánon át Törökországig, írta meg az Origo.

Koppenhága lázasan készül az európai vezetők érkezésére (Fotó: AFP)
Európa vezetői összegyűlnek

Bár az EPK nem rendelkezik formális döntéshozatali jogkörrel, kiváló lehetőséget biztosít a kontinenst érintő kérdések megvitatására. Az idei tanácskozáson kiemelt téma lesz a gazdasági biztonság, különös tekintettel Európa nyersanyag- és technológiai ellátási láncokban fennálló függőségére.

Az orosz-ukrán háború kérdése is várhatóan napirendre kerül. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is részt vesz a megbeszélésen, aki egy közös légvédelmi rendszer létrehozását javasolja Lengyelország és más partnerek bevonásával.

A csúcstalálkozó biztonságát fokozott intézkedésekkel garantálják. A magánszemélyek számára megtiltották a drónok használatát Koppenhágában, és több európai ország is segíti a dán hatóságokat a drónok elleni védekezésben.

Az EPK-találkozó mellett egy nappal korábban informális EU-csúcsot is tartanak a dán fővárosban, így Koppenhága néhány napra Európa politikai életének központjává válik.

Fontos híreink

