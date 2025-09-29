Gripeneket kaphat Ukrajna

Ukrajna Gripen vadászgépeket kap Svédországtól – erősítette meg hétfőn az ukrán védelmi minisztérium. A BBC ukrán kiadásának adott interjúban Ivan Havriljuk altábornagy, a védelmi miniszter első helyettese egy riporter kérdésére megerősítette, hogy a Gripenek is azok között a vadászgépek között lesznek, amelyeket Kijev kap – írta a Kiyv Post.

A riporter először az időkeretről és a mennyiségről kérdezett, amire Havriljuk azt mondta, hogy az érkezésekor láthatóak lesznek az égen, a részleteket azonban nem árulta el.

Amikor arról kérdezték, hogy ez a csomag Gripeneket vagy csak F-16-osokat tartalmazz-e, Havriljuk úgy válaszolt, hogy a riporter „a helyes listát nevezte meg”.

Kijev eleinte, 2024 júliusában még elutasította a javaslatot, hogy Gripeneket vezessen be, akkoriban az F-16-os programjával volt lefoglalva, most azonban úgy tűnik, révbe érnek a tárgyalások a svéd gyártóval.

Borítókép: Gripen vadászgépek (Fotó: AFP)