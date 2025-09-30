Az Egyesült Államok közel került a kormányzati leálláshoz

J. D. Vance alelnök az egy órás politikai tárgyalást követően elmondta, hogy bekövetkezhet szövetségi intézmények leállása. Kiemelte: „Azt hiszem haladunk a leállás felé, mert a demokraták nem fogják a helyes dolgot cselekedni. Remélem meggondolják magukat".

Riporterek kérdéseket tesznek fel J. D. Vance alelnöknek és a kongresszusi republikánus vezetőknek (Fotó: AFP)

Az alelnök közlése szerint az egyeztetés egy 1500 milliárd dolláros egészségügyi kiadási csomag körül zajlott, amihez a demokraták ragaszkodnak, és ami a Trump-adminisztráció álláspontja szerint több száz milliárd dollárt tartalmaz illegálisan az országban tartózkodók ellátására, miközben amerikaiak nehezen tudják előteremteni az egészségügyi számláik fedezetének költségét.