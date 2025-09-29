Keményen válaszolt Szijjártó Péter ukrán kollégájának

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ismét hazánkat támadta. Közösségi oldalán Orbán Viktor szavaira reagálva úgy fogalmazott: „Izgatottan várjuk majd a gondolatait az állami szuverenitásról és függetlenségről, miután megszabadult az orosz energiafüggőségtől”.

Az ukrán külügyminiszter nem példanélküli, ahogy az sem, hogy Szijjártó Péter most sem hagyta szó nélkül. A külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált:

A mi szuverén döntésünk, hogy kitől és honnan vásároljuk az energiaforrásainkat. Volt már valaha is véleményünk az energiaellátásoddal kapcsolatos döntéseidről? Neked sem szabad beavatkoznod a mi szuverén ügyeinkbe!

The drawing you posted on the weekend is simply not serious. Everybody knows that. On the other hand please remember: it is our sovereign decision from whom and from where we buy our energy sources. Have we ever commented on your decisions regarding your energy supply? You should… https://t.co/Ie5rjWOy84 — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) September 29, 2025

És arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenki tudja, hogy az ábra, amit Szibiha a hétvégén közzétett, „egyszerűen nem komoly”.