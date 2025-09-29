Szijjártó PéterUkrajnaAndrij Szibiha

Keményen válaszolt Szijjártó Péter ukrán kollégájának

Az ukrán külügyminiszter megint üzenget. Szijjártó Péter sem hagyta szó nélkül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 22:44
Szijjártó Péter
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ismét hazánkat támadta. Közösségi oldalán Orbán Viktor szavaira reagálva úgy fogalmazott: „Izgatottan várjuk majd a gondolatait az állami szuverenitásról és függetlenségről, miután megszabadult az orosz energiafüggőségtől”.

Az ukrán külügyminiszter nem példanélküli, ahogy az sem, hogy Szijjártó Péter most sem hagyta szó nélkül. A külgazdasági és külügyminiszter úgy reagált:

A mi szuverén döntésünk, hogy kitől és honnan vásároljuk az energiaforrásainkat. Volt már valaha is véleményünk az energiaellátásoddal kapcsolatos döntéseidről? Neked sem szabad beavatkoznod a mi szuverén ügyeinkbe!

És arra is felhívta a figyelmet, hogy mindenki tudja, hogy az ábra, amit Szibiha a hétvégén közzétett, „egyszerűen nem komoly”. 

Szijjártó Péter

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

