Szijjártó Péter az ukrán külügyminiszternek: Ne járasd le magad!

A tárcavezető Andrij Szibiha korábbi bejegyzésére reagált, amelyben az ukrán külügyminiszter azt írta:

A vak magyar tisztviselők kedvéért. A tegnapi drónbehatolás pontos útvonala Magyarországról az ukrán légtérbe. Fegyveres erőink összegyűjtötték az összes szükséges bizonyítékot, és továbbra is várjuk, hogy Magyarország magyarázatot adjon arra vonatkozóan, hogy mit tett ez a tárgy a légterünkben.

Amint arról korábban beszámoltunk, Zelenszkij megfenyegette Magyarországot. Az ukrán elnök pénteken azt állította, hogy felderítődrónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe, majd Zelenszkij katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot. Az ukrán hadsereg vezérkara is közzétett egy közleményt a Facebookon, amelyben azt írták:

2025. szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarrendszerei kétszer is észlelték, hogy egy drón típusú légi objektum különböző magasságokban repült az ukrán légtérben Kárpátalja régió felett. Az objektum kétszer megsértette az Ukrajna és Magyarország közötti államhatárt.

Az állítólagos légtérsértésről két fotót is közöltek, és azt is hozzátették, hogy a behatoláskor a „potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében” az ukrán hadsereg Csaklun–KM nevű drónjával járőröztek a térségben.

Borítókép: Szijjártó Péter New Yorkban (Fotó: MTI)