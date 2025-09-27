  • Magyar Nemzet
Szijjártó Péter: Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében az ukrán külügyminiszter szavaira reagálva úgy fogalmazott: eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba, s akármekkora bárdolatlanságokat is ír le, ez a jövőben sem fog sikerülni.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 9:01
Szijjártó Péter felszólalt az ENSZ közgyűlésének általános vitáján Fotó: ----------------- Forrás: MTI/KKM
Magyarország szuverén ország, a kormány szuverén politikát folytat. Azt tesszük, ami a nemzet érdeke: megvédjük a magyarok biztonságát és kimaradunk a szomszédunkban zajló háborúból – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Szijjártó Péter.

A külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott:

Az ukrán külügyminiszter csalódottságát ugyanakkor megértem: eddig sem tudtak minket beleprovokálni a háborújukba, s akármekkora bárdolatlanságokat is ír le, ez a jövőben sem fog sikerülni.

Amint arról korábban beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij elnök azt állította, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret. Erre reagálva Szijjártó Péter  a közösségi oldalán azt írta:

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.

Andrij Szibiha péntek este az X-oldalán közzétett bejegyzésben reagált a magyar külügyminiszter szavaira.

„Sok mindent kezdünk látni, Péter, beleértve a kormányod képmutatását és erkölcsi lealacsonyodását, a nyílt és burkolt munkát Ukrajna és Európa többi része ellen, a Kreml lakájként való kiszolgálását” – írta Szibiha, hozzátéve:

Az elnökünk elleni támadásaid száma sem fogja megváltoztatni azt, amit mi – és mindenki más – látunk

– fogalmazott az ukrán külügyminiszter. 

Borítókép: Szijjártó Péter felszólalt az ENSZ közgyűlésének általános vitáján (Fotó: MTI)

