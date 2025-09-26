Rendkívüli

Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg Ukrajna légterét

  • Szijjártó Péter: Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe
Volodimir ZelenszkijhatárSzijjártó Péterdrón

Szijjártó Péter: Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 16:50
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP
„Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát” – írta közösségi oldalán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP)

Zelenszkij azt állítja, hogy magyar drónok sértették meg az ukrán légteret. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a katonai vezetőkkel tartott értekezlete után arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg felderítő drónok berepülését észlelte az ukrán–magyar határ térségében. Mint írta, az előzetes vizsgálat szerint „feltehetően magyar drónok” voltak, és az ukrán ipari potenciálról gyűjthettek adatokat. Zelenszkij utasította a hadsereget, hogy minden észlelt esetet vizsgáljanak ki és haladéktalanul jelentsenek.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

