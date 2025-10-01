Ruszin-Szendi RomuluszharagSzalay-Bobrovniczky Kristófindulatfórumgyűlöletfegyverlakossági

Ruszin-Szendi beismerte: „Rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk” + videó

Nem éppen a szeretet áradt Magyar Péter szakértőjéből.

Újabb videón láthatjuk, hogy Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök arról beszél: a Tisza Párt képviselőinek tele van a szíve haraggal és gyűlölettel – írta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzésében, amiről a Mandiner számolt be. 

Tudom, hogy rengeteg indulat, gyűlölet van bennünk

– fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusz a honvédelmi miniszter által is taglalt videóban. A miniszter kiemelte: a volt vezérkari főnök kijelentése kifejezetten ijesztő, hiszen tudvalevő, hogy Ruszin-Szendi Romulusz rendszeresen fegyverrel járt a tiszás rendezvényekre. Ezt az ingerült, gyűlöletkeltő viselkedést bizonyítja az is, hogy a Tisza szakpolitikusa Móna Márk újságíróra is rátámadt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra figyelmeztetett, hogy a Tisza Pártot vezérlő gyűlölet nem jó tanácsadó, ezért távol kell tartani Magyar Péteréket a kormányzástól.

A Tisza veszélyes, a fegyver nem játék

– zárta videóját a honvédelmi miniszter.

Nem ez volt az első eset, hogy Ruszin-Szendi Romulusz megkapta a magáét Szalay-Bobrovniczky Kristóftól. Ahogy arról lapunk hírt adott, a honvédelmi miniszter – a magyar emberek véleményét tükrözve – visszavonta a Tisza politikusának tartalékosi szerződését. Mivel Ruszin-Szendi fegyverrel jelent meg egy lakossági fórumon, méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség kötelékébe tartozzon.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Huszár Márk)

