Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza „szeretetországában” a gyűlölet és a harag árad + videó

– A Tisza „szeretetországában” a gyűlölet és harag árad. Újabb videó láthatjuk, ahogy a volt vezérkarfőnök arról beszél, hogy tele van a szívük indulattal, haraggal és gyűlölettel – hívta fel a figyelmet Ruszin Szendi Romulusz ominózus kijelentésére a facebookos videóban Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A honvédelmi miniszter úgy folytatta: Ruszin-Szendi mindezt úgy teszi, hogy „az oldalán talán akkor is fegyver volt, rendszeresen így jár a tömegbe”.

Verekszik újságírókkal, és minden módon árad belőlük a harag, ami nem jó tanácsadó soha

– tette hozzá.