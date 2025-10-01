Rendkívüli

  • Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza „szeretetországában” a gyűlölet és a harag árad + videó
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza „szeretetországában” a gyűlölet és a harag árad + videó

A honvédelmi miniszer a Facebook-oldalán tett közzé videót. Szalay-Bobrovniczky Kristóf felhívta a figyelmet a Ruszin-Szendi Romuluszról nyilvánosságra került újabb felvételre.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 10. 01. 11:43
Ruszin-Szendi Romulusz, volt vezérkari főnök Fotó: Hatlaczki Balázs Forrás: MW
– A Tisza „szeretetországában” a gyűlölet és harag árad. Újabb videó láthatjuk, ahogy a volt vezérkarfőnök arról beszél, hogy tele van a szívük indulattal, haraggal és gyűlölettel – hívta fel a figyelmet Ruszin Szendi Romulusz ominózus kijelentésére a facebookos videóban Szalay-Bobrovniczky Kristóf. 

Hajmáskér, 2025. szeptember 25. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter nyilatkozik a sajtónak az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat látogató napján a Magyar Honvédség Központi Gyakorló - és lőterén Hajmáskér térségében 2025. szeptember 25-én. MTI/Katona Tibor
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Katona Tibor)

A honvédelmi miniszter úgy folytatta: Ruszin-Szendi mindezt úgy teszi, hogy „az oldalán talán akkor is fegyver volt, rendszeresen így jár a tömegbe”.

Verekszik újságírókkal, és minden módon árad belőlük a harag, ami nem jó tanácsadó soha

– tette hozzá. 

„Mindent meg kell tennünk, hogy ezeket a kezeket távol tartsuk a Magyar Honvédségtől. A Tisza veszélyes, a fegyver nem játék”

 – hangsúlyozta a politikus. 

Mint arról beszámoltunk, a honvédelmi miniszter felbontotta a volt vezérkari főnök tartalékosi szerződését, miután az emberek között fegyverrel járkáló Ruszin-Szendi Romulusz méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök (Fotó: MW)


