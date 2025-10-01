Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Tisza „szeretetországában” a gyűlölet és a harag árad + videó

– A Tisza „szeretetországában” a gyűlölet és harag árad. Újabb videó láthatjuk, ahogy a volt vezérkarfőnök arról beszél, hogy tele van a szívük indulattal, haraggal és gyűlölettel – hívta fel a figyelmet Ruszin Szendi Romulusz ominózus kijelentésére a facebookos videóban Szalay-Bobrovniczky Kristóf.
A honvédelmi miniszter úgy folytatta: Ruszin-Szendi mindezt úgy teszi, hogy „az oldalán talán akkor is fegyver volt, rendszeresen így jár a tömegbe”.
Verekszik újságírókkal, és minden módon árad belőlük a harag, ami nem jó tanácsadó soha
– tette hozzá.