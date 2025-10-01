Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

Mint arról beszámoltunk Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Péter pártjának szakértője több nyilvános politikai eseményen is fegyverrel jelent meg a színpadon, ami a hatályos magyar jogszabályok szerint tiltott cselekménynek minősül. Az esetek széles körű felháborodást váltottak ki, a volt vezérkari főnök beismerését követően pedig a hatóságok visszavonták fegyverviselési engedélyét. A Nézőpont Intézet legújabb közvélemény-kutatása azt vizsgálta, hogyan vélekedik a magyar lakosság ezekről az eseményekről.

Fotó: Képernyőkép

A kutatás eredményei szerint

a felnőtt népesség 65 százaléka, azaz közel kétharmada szerint elfogadhatatlan, hogy egy politikus fegyvert viseljen egy közéleti rendezvényen, és mindössze a választókorúak 29 százaléka hunyna szemet ilyen esetben.

Fotó: Nézőpont Intézet

Ezeket az eredményeket látva nem meglepő, hogy a magyarok többsége (51 százalék) támogatja a hatóságok döntését, amellyel visszavonták a Tisza Párt politikusának fegyverviselési engedélyét, míg 42 százalék ellenzi a lépést.

Fotó: Nézőpont Intézet

A Ruszin-Szendi Romuluszhoz köthető legutóbbi, ezúttal fegyverviselési ügy láthatóan a legtöbb magyar választóhoz eljutott és véleményt is formáltak a történtekről, mert csupán 6, illetve 7 százalékuk nem tudott vagy akart válaszolnia a fenti kérdésekre.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: MTI)