Újabb pofon Magyar Péternek: a magyarok véleményt mondtak Ruszin-Szendi fegyverbotrányáról

A magyarok többsége támogatja, hogy visszavonták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselési engedélyét, miután a Tisza Párt politikusa több rendezvényen is fegyverrel jelent meg. A Nézőpont Intézet friss kutatása szerint a választókorúak közel kétharmada elutasítja, hogy politikusok közéleti eseményeken fegyvert hordjanak.

Forrás: Nézőpont Intézet2025. 10. 01. 7:03
Mint arról beszámoltunk Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Péter pártjának szakértője több nyilvános politikai eseményen is fegyverrel jelent meg a színpadon, ami a hatályos magyar jogszabályok szerint tiltott cselekménynek minősül. Az esetek széles körű felháborodást váltottak ki, a volt vezérkari főnök beismerését követően pedig a hatóságok visszavonták fegyverviselési engedélyét. A Nézőpont Intézet legújabb közvélemény-kutatása azt vizsgálta, hogyan vélekedik a magyar lakosság ezekről az eseményekről.

A kutatás eredményei szerint 

a felnőtt népesség 65 százaléka, azaz közel kétharmada szerint elfogadhatatlan, hogy egy politikus fegyvert viseljen egy közéleti rendezvényen, és mindössze a választókorúak 29 százaléka hunyna szemet ilyen esetben.

Ezeket az eredményeket látva nem meglepő, hogy a magyarok többsége (51 százalék) támogatja a hatóságok döntését, amellyel visszavonták a Tisza Párt politikusának fegyverviselési engedélyét, míg 42 százalék ellenzi a lépést. 

A Ruszin-Szendi Romuluszhoz köthető legutóbbi, ezúttal fegyverviselési ügy láthatóan a legtöbb magyar választóhoz eljutott és véleményt is formáltak a történtekről, mert csupán 6, illetve 7 százalékuk nem tudott vagy akart válaszolnia a fenti kérdésekre.

