Botrány: a Zsidó Kiválóságok Házában tartott előadásán is lőfegyvert viselhetett Ruszin-Szendi Romulusz

Ruszin-Szendi Romulusz a balatonfüredi Zsidó Kiválóságok Házában tartott előadást civileknek néhány hónappal ezelőtt – az ott készült felvételen az látszik, hogy a volt vezérkari főnöknek a zakója furcsán dudorodik – hívták fel a figyelmet a hírportál olvasói a gyanús videóra.

Több helyen is fegyverrel az oldalán tarthatott előadást Ruszin-Szendi. Fotó: Képernyőkép

A portál az újabb felvétellel kapcsolatosan felidézi, hogy

Ruszin-Szendi fegyverviselési botránya a szeghalmi fórummal indult: a Tisza Párt a Telex megkeresésére előbb még azt írta, nem foglalkozik az „aljas és hazug propagandával”, végül azonban a volt katona és Magyar Péter is elismerte, hogy Ruszin-Szendi éles lőfegyverrel járkált a tiszások tábora előtt.

Mindez különösen aggasztó egy olyan politikus esetében, aki korábban azzal büszkélkedett, hogy kiképezték, hogyan kell embert ölni, egyszer úgy fogalmazott, „viszket a tenyere”, azt is mondta, „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez”, nemrég pedig ellökte a Mandiner riporterét, amikor Móna Márk mindössze a munkáját végezte, és kérdezni szeretett volna a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveiről.

Ruszin-Szendi cselekedetével egy sor törvényt sérthetett meg, így nem véletlen, hogy később házkutatást tartottak nála, amelynek során lefoglalták a fegyvert, sőt később a fegyverviselési engedélyét is visszavonták – hívja fel a figyelmet a Mandiner cikke.

Nem ez az első ilyen eset, hogy Magyar Péter honvédelmi szakértője lőfegyvert visel – amint arról beszámoltunk, Ruszin-Szendi Romulusznál fegyver lehetett egy ferencvárosi tiszás fórumon is, ezzel kapcsolatosan Budai Gyula miniszteri biztos tett feljelentést.