A gumilövedékes Gyurcsánytól megszabadultunk, helyette itt a pisztollyal járkáló Ruszin-Szendi

– Elítéljük a politikai agressziót, és arra kérjük a pártokat, hogy csatlakozzanak a határozati javaslathoz – fogalmazott Kósa Lajos a parlamentben a Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye miatt benyújtott javaslat vitájában. A Fidesz országgyűlési képviselője fellépést sürgetett az olyan agresszív cselekmények ellen, mint az, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt több rendezvényén is éles lőfegyverrel vett részt.

Ez bűncselekmény

– tette hozzá Kósa, aki szerint Ruszin-Szendi tudatosan fittyet hányt a szabályokra.

Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Kósa a törvények áttekintését kérte és azt, hogy a fegyvertartás szabályait szigorítsák. Mint jelezte, a mostani szabályok szerint a fegyvert el lehet kobozni, viszont a fegyvertartási engedélyt nem lehet visszavonni. Így a rendőrök azzal szembesültek, hogy hiába foglalták le Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverét, továbbra is szabályosan tud másik lőfegyvert tartani magánál.

Ennek a joghézagnak a felülvizsgálatát kéri Kósa Lajos a kormánytól.

De azt is szorgalmazta, hogy a kormány lépjen fel a politikai tevékenységük során rendkívüli agresszivitást mutató szervezetek ellen. Emlékeztetett, hogy ebből az egyik már megvalósult, ugyanis az Antifát hazánkban terrorszervezetté nyilvánították. Ahogy az Egyesült Államokban is tette Donald Trump amerikai elnök.

Megjegyezte, hogy az Európai Parlament baloldali frakciói a Néppárttal együtt nem adták ki a 2023-ban Magyarországon tomboló antifa, Ilaria Salis mentelmi jogát, akiből tavaly lett EP-képviselő.

Ennek megálljt kell parancsolni. Ha a demokrácia ez ellen nem tud védekezni, akkor halálra van ítélve

– tette hozzá.

Kósa Lajos leszögezte, hogy az agresszió a verbális erőszakkal kezdődik, aminek során a politikusok elfogadhatatlan jelzőkkel illetnek más politikusokat és választókat is.

Agresszív politikus agresszív szakértőt vonz

A kormány részéről Rétvári Bence a Tisza Párt politikusának a botrányáról elmondta: józan ész alapján senki nem gondolta volna, hogy bárki fegyverrel menne egy politikai gyűlésre.

Épphogy megszabadultunk a gumilövedékes erőszaktevő Gyurcsány Ferenctől, máris itt van a következő agresszív politikus Ruszin-Szendi Romulusz személyében. A Tisza Párt megjelenésével az erőszak magasabb szintre került a magyar politikában

– húzta alá a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.