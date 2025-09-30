  • Magyar Nemzet
A gumilövedékes Gyurcsánytól megszabadultunk, helyette itt a pisztollyal járkáló Ruszin-Szendi

Komoly bajba kerülhet Ruszin-Szendi Romulusz, amiért lőfegyverrel jelent meg a Tisza Párt egyik lakossági fórumán. Az Országgyűlésben kezdeményezték, hogy szigorítsák a vonatkozó szabályokat, így a Tisza Párt szakértője akár a fegyvertartási engedélyét is elveszítheti.

Máté Patrik
2025. 09. 30. 11:28
Romulusz volt honvéd vezérkari főnök és a Tisza mostani szakpolitikusa
Fotó: Hatlaczki Balázs
– Elítéljük a politikai agressziót, és arra kérjük a pártokat, hogy csatlakozzanak a határozati javaslathoz – fogalmazott Kósa Lajos a parlamentben a Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye miatt benyújtott javaslat vitájában. A Fidesz országgyűlési képviselője fellépést sürgetett az olyan agresszív cselekmények ellen, mint az, hogy Ruszin-Szendi a Tisza Párt több rendezvényén is éles lőfegyverrel vett részt.

Ez bűncselekmény

– tette hozzá Kósa, aki szerint Ruszin-Szendi tudatosan fittyet hányt a szabályokra.

Budapest, 2025. május 21. Kósa Lajos, a Fidesz képviselője felszólal a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 21-én. MTI/Hegedüs Róbert
Kósa Lajos, a Fidesz országgyűlési képviselője (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Kósa a törvények áttekintését kérte és azt, hogy a fegyvertartás szabályait szigorítsák. Mint jelezte, a mostani szabályok szerint a fegyvert el lehet kobozni, viszont a fegyvertartási engedélyt nem lehet visszavonni. Így a rendőrök azzal szembesültek, hogy hiába foglalták le Ruszin-Szendi Romulusz lőfegyverét, továbbra is szabályosan tud másik lőfegyvert tartani magánál.

Ennek a joghézagnak a felülvizsgálatát kéri Kósa Lajos a kormánytól.

De azt is szorgalmazta, hogy a kormány lépjen fel  a politikai tevékenységük során rendkívüli agresszivitást mutató szervezetek ellen. Emlékeztetett, hogy ebből az egyik már megvalósult, ugyanis az Antifát hazánkban terrorszervezetté nyilvánították. Ahogy az Egyesült Államokban is tette Donald Trump amerikai elnök.

Megjegyezte, hogy az Európai Parlament baloldali frakciói a Néppárttal együtt nem adták ki a 2023-ban Magyarországon tomboló antifa, Ilaria Salis mentelmi jogát, akiből tavaly lett EP-képviselő.

Ennek megálljt kell parancsolni. Ha a demokrácia ez ellen nem tud védekezni, akkor halálra van ítélve

– tette hozzá.

Kósa Lajos leszögezte, hogy az agresszió a verbális erőszakkal kezdődik, aminek során a politikusok elfogadhatatlan jelzőkkel illetnek más politikusokat és választókat is.

 

Agresszív politikus agresszív szakértőt vonz

A kormány részéről Rétvári Bence a Tisza Párt politikusának a botrányáról elmondta: józan ész alapján senki nem gondolta volna, hogy bárki fegyverrel menne egy politikai gyűlésre.

Épphogy megszabadultunk a gumilövedékes erőszaktevő Gyurcsány Ferenctől, máris itt van a következő agresszív politikus Ruszin-Szendi Romulusz személyében. A Tisza Párt megjelenésével az erőszak magasabb szintre került a magyar politikában

– húzta alá a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára.

Mint mondta, Magyar Péter agresszív volt a saját családjában és ugyanúgy agresszív embereket hív a saját politikai közösségébe. Felidézte, hogy most a bíróságok ellen hirdetett vendettát a Tisza vezére, mert számára kedvezőtlen ítélet született. De emlékeztetett, hogy Ruszin-Szendi is korábban több fenyegető üzenetet fogalmazott meg. 

Viszket a tenyerem és ki is vagyok rá képezve. Minden, amivel ölni lehet, közelebb áll a szívemhez

– idézte fel Ruszin-Szendi szavait az államtitkár.

 

Hallgatással védi Ruszin-Szendit a baloldal

Aligha meglepő, hogy a DK-s Földi Judit a felszólalásában nem ítélte el Ruszin-Szendi ügyét, csak általánosságban fejezte ki aggodalmát a politikai agresszió terjedése miatt. Ezután Dobrev Klára pártjának a politikusa a kormánypártokat vádolta uszítással és erőszakkal. A mérhetetlen támogatottságú Párbeszéd frakciója még jobban elhallgatta Ruszin-Szendi botrányát, mivel nem szólaltak fel a javaslat vitájában.

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)


 

