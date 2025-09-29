Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

Nem vette jó néven Ruszin-Szendi Romulusz, hogy főnöke pert vesztett az Indexszel szemben, és nem kötelezte helyreigazításra a portált a bíróság a Tisza-adó ügyében. Az ítélet meghozatala után Magyar Péter tombolni kezdett a közösségi médiában, a bíróságokat fenyegette, és csatlakozott hozzá a bukott vezérkari főnök is.

Ruszin-Szendi Romulusz főnöke egyik bejegyzése alá sokat sejtetően azt kommentelte: „Ezért látszik fölöslegesnek nekünk feljelentéseket tenni. Majd jövő nyáron.”

Így fenyeget Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzését azért sem érdemes félvállról venni, mert a megjegyzés egy olyan embertől származik, aki egyszerű civilek közé is fegyverrel ment, és az erőszakosság sem áll távol tőle. Megírtuk, hogy fellökte a Mandiner riporterét, miután a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről szerették volna kérdezni.

Később kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz májusban egy szeghalmi fórumon a videófelvétel tanúsága szerint lőfegyvert viselt ruházata alatt.

Miután a balliberális sajtó megpróbálta kimosdatni a fegyverviselési botrányából, végül Magyar Péter volt az, aki lebuktatta saját emberét.

Ruszin-Szendi Romulusz később viszont

kénytelen volt beismerni, hogy valóban viselt lőfegyvert.

A volt vezérkari főnöknek ez egyébként gyakori szokása lehetett, hiszen nem sokkal később újabb felvétel került elő, amelyen pont úgy látszik egy gyanús tárgy jobb oldalán a ruha alatt, ahogy a szeghalmi eseményen.

Fegyvernek látszó tárggyal a lakossági fórumon (Fotó: Képernyőkép)

A történtek ismeretében különösen aggodalomra ad okot, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán így fenyegetőzött:

Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!

Ráadásul korábban arról is beszélt, hogy már gyerekként is a fegyverekért rajongott. Egy rádiós beszélgetésben egyszer úgy fogalmazott, hogy „amivel ölni lehet, az valahogy közelebb áll a szívéhez”, ezt követően pedig elmondta, hogy fegyvereket gyűjt.