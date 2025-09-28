Rendkívüli

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

  • Magyar Nemzet
  • Belföld
  • Egy nyilatkozatban háromszor is hazudott Ruszin-Szendi Romulusz, megszólalt a Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség (MH)Ruszin-Szendi RomuluszTisza Párt

Egy nyilatkozatban háromszor is hazudott Ruszin-Szendi Romulusz, megszólalt a Honvédelmi Minisztérium

Tételesen cáfolta a Honvédelmi Minisztérium Ruszin-Szendi Romulusz hamis állításait. A tárca közleményében a tiszás politikus három hazugságát is helyretette.

Magyar Nemzet
2025. 09. 28. 13:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hamis állításokkal támadta a Magyar Honvédséget Ruszin-Szendi Romulusz – szögezte le közleményében a Honvédelmi Minisztérium. Mint írták, a volt vezékarfőnök közösségi médiában közölt állításával szemben Magyarország képviseletében Szalay-Bobrovniczky Kristóf részt vett a szeptember 26-án a több uniós tagország által megtartott drónvédelemről szóló videokonferencián.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán. Szerintük ugyancsak téves megállapítást tett az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat szeptember 25-i bemutatójával kapcsolatban, azon ugyanis 

a Magyar Honvédség teljes képességspektrumát, benne drónvédelmi képességet is alkalmaztak, és Gripen vadászgépek is hajtottak végre feladatokat.

„Alaptalan az a kijelentése is, hogy Magyarország elszigetelődne a NATO-ban és az EU-ban. Cáfolja ezt a drónvédelemről tartott egyeztetésen való részvétel, továbbá az Adaptive Hussars 2025, amely éppen az összhaderőnemi és nemzetközi együttműködés legnagyobb példája, amelyben NATO- és EU-tagországok katonái is részt vettek” – zárta közleményét a Honvédelmi Minisztérium. 

Ruszin-Szendi Romulusz hazugságairól itt írtunk: 

Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője (Forrás: YouTube)


További játékainkhoz kattintson ide!

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu