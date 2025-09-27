Ruszin-Szendi RomuluszTisza Pártdrónfalhonvédelem

Mesterséges intelligenciával terjesztett álhírt Ruszin-Szendi Romulusz

Nevetséges módon a mesterséges intelligenciával íratta meg egy bejegyzését Ruszin-Szendi Romulusz, aki a posztban egyúttal álhírt is terjesztett.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 17:10
Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz Hatlaczki Balázs
Csúnyán lebukott Ruszin-Szendi Romulusz, ugyanis a Tisza Párt szakértője a mesterséges intelligenciát felhasználva készíthette legutóbbi Facebook-posztját. Magyar Péter embere szombat reggeli bejegyzésében a magyar honvédelem helyzetét, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert kritizálta.

20250315 Budapest A Tisza Párt 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének 177. évfordulója alkalmából tartott ünnepsége. fotó: Mirkó István (MI) MW képen: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök
Ruszin-Szendi Romulusz álhírt terjesztett (Fotó: Mirkó István)

Azonban több ellenőrző oldal eredménye is azt mutatta, hogy Ruszin-Szendi bejegyzését a mesterséges intelligencia írta.

Megjegyzendő, hogy a poszt még így is tartalmaz egy jókora hazugságot. A Zerogpt.com oldal szerint Ruszin-Szendi bejegyzésében egyetlen mondat volt, amit nem a mesterséges intelligencia írt. Ez az egy mondat arról szólt, hogy Magyarországot nem hívták meg az EU keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos biztonságpolitikai megbeszélésre.

Azonban erről szó sem volt, hiszem Magyarország képviselője is jelen volt a megbeszélésen.

 A találkozón az érintett államok védelmi miniszterei megegyeztek abban, hogy összehangolják a drónokkal kapcsolatos beruházásaikat.

 

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

