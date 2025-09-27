Mesterséges intelligenciával terjesztett álhírt Ruszin-Szendi Romulusz

Csúnyán lebukott Ruszin-Szendi Romulusz, ugyanis a Tisza Párt szakértője a mesterséges intelligenciát felhasználva készíthette legutóbbi Facebook-posztját. Magyar Péter embere szombat reggeli bejegyzésében a magyar honvédelem helyzetét, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztert kritizálta.

Ruszin-Szendi Romulusz álhírt terjesztett (Fotó: Mirkó István)

Azonban több ellenőrző oldal eredménye is azt mutatta, hogy Ruszin-Szendi bejegyzését a mesterséges intelligencia írta.

Megjegyzendő, hogy a poszt még így is tartalmaz egy jókora hazugságot. A Zerogpt.com oldal szerint Ruszin-Szendi bejegyzésében egyetlen mondat volt, amit nem a mesterséges intelligencia írt. Ez az egy mondat arról szólt, hogy Magyarországot nem hívták meg az EU keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos biztonságpolitikai megbeszélésre.

Azonban erről szó sem volt, hiszem Magyarország képviselője is jelen volt a megbeszélésen.

A találkozón az érintett államok védelmi miniszterei megegyeztek abban, hogy összehangolják a drónokkal kapcsolatos beruházásaikat.

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Fotó: Hatlaczki Balázs)