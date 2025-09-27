Így terjed az ukrán dezinformáció Magyarországon

„Szeptember 23-án (1. fotó) a Telex egy ukrán hírportálra (2. fotó) hivatkozva kezdte el terjeszteni, hogy Magyarországot és Szlovákiát sem hívták meg az EU keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos biztonságpolitikai megbeszélésre. Ez az álhír végül átfutott a teljes hazai nyilvánosságon” – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében a XXI. Század Intézet vezető elemzője.
Tegnap kiderült, hogy erről szó sincs, Magyarország és Szlovákia képviselője is jelen volt, és az érintett államok védelmi miniszterei megegyeztek abban, hogy a drónokkal kapcsolatos beruházásaikat összehangolják.
– fogalmazott Deák Dániel, hozzátéve:
Az álhírt terjesztő balliberális portálok az erről szóló tudósításaikban (3. fotó) „elegánsan” csak ezt írják: „Korábban voltak olyan hírek, hogy sem Magyarország, sem Szlovákia nem kapott meghívót erre az egyeztetésre.”