Így terjed az ukrán dezinformáció Magyarországon

Ez a példa is jól bemutatja, miként terjed az ukrán dezinformáció: megjelenik egy »hír«az egyik ukrán portálon, ezt átveszi valamelyik hazai balliberális portál, és mindenféle hivatalos tájékoztatás nélkül tényként kezelik. Az erről szóló cáfolatba pedig bele sem írják, hogy egyébként korábban egy álhírt terjesztettek, a korábbi cikket pedig változtatás nélkül hagyják.