Így terjed az ukrán dezinformáció Magyarországon

Így terjed az ukrán dezinformáció Magyarországon: ukránokra hivatkozva terjesztett álhírt a balliberális sajtó – írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy fogalmazott: megjelenik egy „hír” az egyik ukrán portálon, ezt átveszi valamelyik hazai balliberális portál, és mindenféle hivatalos tájékoztatás nélkül tényként kezelik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 11:42
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
„Szeptember 23-án (1. fotó) a Telex egy ukrán hírportálra (2. fotó) hivatkozva kezdte el terjeszteni, hogy Magyarországot és Szlovákiát sem hívták meg az EU keleti határaira tervezett drónfallal kapcsolatos biztonságpolitikai megbeszélésre. Ez az álhír végül átfutott a teljes hazai nyilvánosságon” – hívta fel a figyelmet Facebook-bejegyzésében a XXI. Század Intézet vezető elemzője.

Tegnap kiderült, hogy erről szó sincs, Magyarország és Szlovákia képviselője is jelen volt, és az érintett államok védelmi miniszterei megegyeztek abban, hogy a drónokkal kapcsolatos beruházásaikat összehangolják.

– fogalmazott Deák Dániel, hozzátéve:

Az álhírt terjesztő balliberális portálok az erről szóló tudósításaikban (3. fotó) „elegánsan” csak ezt írják: „Korábban voltak olyan hírek, hogy sem Magyarország, sem Szlovákia nem kapott meghívót erre az egyeztetésre.”

Az elemző hozzátette:

Írják mindezt úgy, hogy ezeket a »korábbi híreket« ők maguk terjesztették, az ukrán álhírt tartalmazó cikkeik pedig változtatás nélkül elérhetőek még most is.

Deák Dániel hangsúlyozta:

Ez a példa is jól bemutatja, miként terjed az ukrán dezinformáció: megjelenik egy »hír«az egyik ukrán portálon, ezt átveszi valamelyik hazai balliberális portál, és mindenféle hivatalos tájékoztatás nélkül tényként kezelik. Az erről szóló cáfolatba pedig bele sem írják, hogy egyébként korábban egy álhírt terjesztettek, a korábbi cikket pedig változtatás nélkül hagyják.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

