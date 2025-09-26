Bármit állít Zelenszkij nem volt magyar katonai drón ukrán területen + videó

A sajtóban is megjelent magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést

a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást

– mondta közösségi oldalára feltett videójában a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta:

Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük.

A magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét. Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül.

A gyakorlatról nemcsak a NATO szövetségeseink, hanem az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap –mondta a honvédelmi miniszter.