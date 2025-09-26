Volodimir ZelenszkijMagyar Honvédségdrónrepülés

Bármit állít Zelenszkij nem volt magyar katonai drón ukrán területen + videó

Közösségi oldalára feltöltött videójában cáfolta meg Zelenszkijt a magyar honvédelmi miniszter.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 23:01
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A sajtóban is megjelent magyar-ukrán határon állítólagosan történt drónrepülést 

a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást

 – mondta közösségi oldalára feltett videójában a honvédelmi miniszter. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: 

Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük.

 A magyar kormány már hónapokkal ezelőtt megerősítette a keleti országrész légterének védelmét. Magyarországon október közepéig tart az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat a NATO keretein belül.

A gyakorlatról nemcsak a NATO szövetségeseink, hanem az ukrán fél is folyamatosan tájékoztatást kap –mondta a honvédelmi miniszter. 

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf/MTI

               
       
       
       

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

